ΕΣΥ: Σκληραίνει η κόντρα γιατρών - υπουργείου Υγείας

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι γιατροί με αφορμή ρύθμιση του υπουργείου Υγείας που προβλέπει κυρώσεις, μεταξύ των οποίων και διακοπή του δικαιώματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε ιδιώτες γιατρούς οι οποίοι θα αρνηθούν να κάνουν εφημερίες στο ΕΣΥ.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει καλέσει τα μέλη του να μην συνταγογραφούν, να μην εκδίδουν ή εκτελούν παραπεμπτικά από την Παρασκευή 26 Ιουλίου μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής.

Για σήμερα Τετάρτη γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία έχουν προαναγγέλλει στάση εργασίας έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ για τις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Βασίλης Ψυχογιός, Ταμίας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, καταλόγισε στο υπουργείο ότι ενώ είχε ενημερωθεί από την αρχή του χρόνου για τα προβλήματα, έφτασε στα μέσα της τουριστικής περιόδου να αναζητά πυροσβεστικές λύσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Ψυχογιό η ρύθμιση κατατίθεται την τελευταία στιγμή χωρίς προετοιμασία. Όπως είπε, ο πρωταρχικός λόγος που απορρίπτεται είναι ότι δεν ανταποκρίνεται στους κανόνες ασφαλούς εφημέρευσης. Πρόσθεσε πως όσοι γιατροί έχουν ανταποκριθεί είναι λίγο πριν το φάσμα της συνταξιοδότησης.

Την Τρίτη ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε ότι θα δοθεί αύξηση 2.100 ευρώ το μήνα μικτά (1.800 καθαρά) επιπλέον τους μισθού τους στους γιατρούς που θα καλύψουν θέσεις στα νησιά 2 μήνες της καλοκαιρινής περιόδου. Ενώ στις άγονες περιοχές το μόνιμο επίδομα από 100 ευρώ θα αυξηθεί στα 300 ευρώ και σε συγκεκριμένες ειδικότητες θα φτάσει και τα 500-600 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

