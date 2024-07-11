ΠΙΣ προς Γεωργιάδη: Απολύτως αδικαιολόγητες οι απειλητικές δηλώσεις

Απάντηση σε όσα ανέφερε στη Βουλή ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δίνει με επιστολή του ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

Στην επιστολή τους οι γιατροί κάνουν λόγο για απειλητικές δηλώσεις του υπουργού Υγείας, σημειώνοντας ότι «είναι απολύτως αδικαιολόγητες οι ευθείες ή συγκαλυμμένες απειλές, πέραν του ότι στη πράξη θα επιδεινώσουν το πρόβλημα, γεγονός που υποθέτουμε ότι δεν επιδιώκετε».

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

«Με έκπληξη ακούμε απειλητικές δηλώσεις σας στη Βουλή αναφορικά με τους παθολόγους που ασκούν ιδιωτικά την ιατρική σε περιοχές με υποστελεχωμένα Νοσοκομεία. Πληροφορούμαστε επίσης για προφορικές και γραπτές αιτήσεις Διοικητών Νοσοκομείων προς Ιατρικούς Συλλόγους για παροχή στοιχείων επικοινωνίας των συναδέλφων αυτών.

Καταρχάς να επισημάνουμε ότι ουδέποτε μας έχετε θέσει το πρόβλημα που επικαλείστε τώρα ως κατεπείγον, καίτοι αυτό είναι γνωστό από ετών. Κατά συνέπεια οι ευθείες ή συγκαλυμμένες απειλές είναι απολύτως αδικαιολόγητες, πέραν του ότι στη πράξη θα επιδεινώσουν το πρόβλημα, γεγονός που υποθέτουμε ότι δεν επιδιώκετε.

Για διευκόλυνσή σας υπενθυμίζουμε τα κάτωθι:

Η Παθολογία ως ειδικότητα είναι ελάχιστα ελκυστική και τέτοιες ενέργειες θα την ωθήσουν στις απωθητικές. Άλλωστε είναι γνωστό ότι από τα κύρια αντικίνητρα για την ένταξη στο θεσμό του προσωπικού γιατρού είναι αντίστοιχες προβλέψεις του νόμου. Τέτοιες αναφορές εν ηρεμία (καθώς δεν έχουμε ούτε πανδημία, ούτε πόλεμο, ούτε φυσική καταστροφή) βρίσκονται μακράν της καλώς νοούμενης δημοκρατικής διοίκησης, καθώς διαταράσσουν ουσιαστικά την δυνατότητα άσκησης της ιατρικής. Ελλοχεύει ο κίνδυνος φυγής των ιατρών από περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και ταυτόχρονα δεν ελκύουν κανένα που βρίσκεται στα μεγάλα αστικά κέντρα ή την αλλοδαπή. Αφορούν ανθρώπους στους οποίους η πολιτεία έχει ήδη φερθεί με "νταηλίκι" χωρίς αποτελέσματα στο παρελθόν (απόλυση από το ΙΚΑ το 2014, διακοπή συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ το 2018), στερώντας από τους πολίτες πολύτιμες ιατρικές υπηρεσίες.

Αντιλαμβανόμαστε ότι το ΕΣΥ είναι ελάχιστα ελκυστικό και για το λόγο αυτό σας έχουμε υποβάλει κατ’ επανάληψη προτάσεις, τις οποίες δεν αξιοποιείτε.

Ειδικά για τις άγονες περιοχές έχετε μια κολοσσιαία εκκρεμότητα, την αναπροσαρμογή του επιδόματος αγόνου με καθυστέρηση πέραν των 12 μηνών, καθώς νομοθετήθηκε το 2022 με πρόβλεψη η ΚΥΑ να εκδοθεί έως τα τέλη Ιουνίου του 2023!!

Επιπλέον έναντι του ιατρικού κόσμου εκκρεμούν από πλευράς σας υποχρεώσεις από το 2022 που νομοθετήθηκε η σύναψη ΣΣΕ μεταξύ Π.Ι.Σ. - Ε.Ο.Π.Υ.Υ., την οποία προκλητικά έχετε θέσει στο αρχείο των πράξεων, καίτοι ενίοτε λεκτικά την αξιοποιείτε. Πρόσφατα δε προστέθηκαν και σειρά μέτρων που αφορούν στους εργαστηριακούς γιατρούς, τα οποία συνολικά παραμένουν λόγια.

Κύριε Υπουργέ

Το πρόβλημα του Ε.Σ.Υ. είναι μείζον και επί ελλείψεως χρημάτων ιδιαιτέρως πολύπλοκο. Αλλά με απειλές και βία μόνο επιπλοκές θα πρέπει να αναμένετε.

Και βεβαίως λυπούμαστε να προβλέψουμε ότι οι "μεταρρυθμίσεις" που αφορούν στον ελεύθερο χρόνο των νοσοκομειακών ιατρών μικρή επίδραση θα έχουν, αν έχουν κάποια.

Σε κάθε περίπτωση ο Π.Ι.Σ. είναι εκ του νόμου ο επίσημος σύμβουλος της πολιτείας, η οποία όποτε αξιοποίησε τις προτάσεις του είχε θετικά και μόνον αποτελέσματα. Προϋπόθεση βεβαίως είναι οι απειλές να ανακληθούν και να διαθέσετε ευήκοον ους».

