Εργασίες αποκατάστασης των προβλημάτων που προκάλεσε η «Bora» στη Ρόδο

Διάνοιξη αγροτικού δρόμου πραγματοποιήθηκε στον Οικισμό Παστίδα στη Ρόδο.
Μέχρι και σήμερα, σχεδόν μια εβδομάδα μετά τη σοβαρή κακοκαιρία Bora που έπληξε το νησί, δεν μπορούσαν να περάσουν οι 10 οικογένειες που ζούσαν στην προέκταση του συνοικισμού.
Παράλληλα, εργασίες έγιναν στην Ιαλυσό χθες βράδυ και σήμερα.
Πηγή: skai.gr
