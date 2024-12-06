Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εργασίες αποκατάστασης των προβλημάτων που προκάλεσε η «Bora» στη Ρόδο- Δείτε βίντεο

Διάνοιξη δρόμου και λοιπές εργασίες αποκατάστασης των προβλημάτων από την κακοκαιρία στη Ρόδο

Εργασίες αποκατάστασης των προβλημάτων που προκάλεσε η «Bora» στη Ρόδο

Διάνοιξη αγροτικού δρόμου πραγματοποιήθηκε στον Οικισμό Παστίδα στη Ρόδο.

Μέχρι και σήμερα, σχεδόν μια εβδομάδα μετά τη σοβαρή κακοκαιρία Bora που έπληξε το νησί, δεν μπορούσαν να περάσουν οι 10 οικογένειες που ζούσαν στην προέκταση του συνοικισμού.

Παράλληλα, εργασίες έγιναν στην Ιαλυσό χθες βράδυ και σήμερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρόδος κακοκαιρία BORA Εργασίες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark