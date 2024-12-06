Εργασίες αποκατάστασης των προβλημάτων που προκάλεσε η «Bora» στη Ρόδο

Διάνοιξη αγροτικού δρόμου πραγματοποιήθηκε στον Οικισμό Παστίδα στη Ρόδο.

Μέχρι και σήμερα, σχεδόν μια εβδομάδα μετά τη σοβαρή κακοκαιρία Bora που έπληξε το νησί, δεν μπορούσαν να περάσουν οι 10 οικογένειες που ζούσαν στην προέκταση του συνοικισμού.

Παράλληλα, εργασίες έγιναν στην Ιαλυσό χθες βράδυ και σήμερα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.