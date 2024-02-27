Οι καμπάνες στις εκκλησίες θα χτυπήσουν πένθιμα 57 φορές για τα Τέμπη

Πενήντα- επτά φορές θα χτυπήσουν πένθιμα οι καμπάνες αύριο, 28 Φεβρουαρίου, ημέρα της θλιβερής επετείου της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, η οποία κόστισε τη ζωή σε 57 επιβαίνοντες.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023, Μαρία Καρυστιανού με ανάρτησή της ενημέρωσε πως ο σύλλογος έκανε σχετικό αίτημα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών η οποία το έκανε αποδεκτό.

Ως εκ τούτου, η εγκύκλιος που έστειλε η Ιερά Σύνοδος στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλης της Εκκλησίας της Ελλάδος, προβλέπει ότι αύριο στις 10 το πρωί οι καμπάνες θα χτυπήσουν 57 φορές, μια για κάθε ψυχή που χάθηκε.

Η εγκύκλιος

