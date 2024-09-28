Έρευνα ΣΚΑΪ: Φρούτα και λαχανικά μολυσμένα από παράνομα φυτοφάρμακα

Επικίνδυνα φυτοφάρμακα, με δραστικές ουσίες συνδεδεμένες με την εμφάνιση καρκίνου και νευρολογικών παθήσεων, διακινούνται παράνομα στη χώρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη, τα φυτοφάρμακα εισάγονται στην Ελλάδα κυρίως μέσω Τουρκίας και Βουλγαρίας, μέσα σε κρύπτες αυτοκινήτων και φορτηγών , ενώ σε μια περίπτωση η οικονομική αστυνομία εντόπισε στη βόρεια Ελλάδα ένα εργοστάσιο που γινόταν τυποποίηση και συσκευασία παράνομου φυτοφαρμάκου που είχε εισαχθεί χύμα στην Ελλάδα.

Αρκετοί παραγωγοί -κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη- στρέφονται στα παράνομα φυτοφάρμακα καθώς κοστίζουν λιγότερο και περιέχουν ισχυρές δραστικές ουσίες, αδιαφορώντας ωστόσο για την επικινδυνότητά τους. «Φέτος συγκριτικά με την περσινή χρονιά οι ελληνικές αρχές έχουν κατασχέσει διπλάσια ποσότητα 100% παράνομων φυτοφαρμάκων» λέει στoν ΣΚΑΪ ο Γιώργος Βαρελάς, προϊστάμενος της Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.

Την τελευταία 5ετία οι διωκτικές και τελωνειακές αρχές έχουν δεσμεύσει 5 τόνους λαθραίων φυτοφαρμάκων και 10 τόνους παράνομων λιπασμάτων. Ποιες είναι όμως οι δραστικές ουσίες που περιέχουν τα παράνομα σκευάσματα και πόσο επικίνδυνες είναι για τη Δημόσια υγεία;

Όπως εξηγεί η κ. Ελένη Καρασαλή από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, υπάρχουν κάποιες ουσίες που ονομάζονται νιτροζαμίνες οι οποίες είναι καρκινογόνες και οι οποίες σε μεγάλη συγκέντρωση αποτελέσουν πρόβλημα για τη δημόσια υγεία.

Εν τω μεταξύ, ο Μόσχος Κορασίδης - Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών σχολιάζει δηκτικά το γεγονός ότι η Ε.Ε. απαγορεύει τη χρήση συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων την ίδια στιγμή που επιτρέπει την εισαγωγή εκατοντάδων χιλιάδων τόνων αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες που καλλιεργούνται με τις ίδιες - απαγορευμένες δραστικές ουσίες. «Ένας Ελληνας παραγωγός που καλλιεργεί πατάτα έχει ορισμένες νόρμες και οι νόρμες αυτές σημαίνουν κόστος - κάποιος άλλος στο εξωτερικό χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα απαγορευμένα με μικρότερο κατά βάση κόστος άρα τι κάνει; του δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό» σχολιάζει.

Σε αρκετές περιπτώσεις φρούτα και λαχανικά από τρίτες χώρες κατάσχονται στα σύνορα καθώς διαπιστώνεται ότι είναι μολυσμένα με παράνομα φυτοφάρμακα, ενώ και σε έξι περιπτώσεις ελληνικά προϊόντα δεσμεύθηκαν σε Ισπανία, Σουηδία, Ρουμανία και Τσεχία καθώς βρέθηκαν να περιέχουν υπολείμματα απαγορευμένων ουσιών.

«Οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται , στο ύψος που πρέπει να γίνονται , στο μέγεθος που πρέπει να γίνονται δεν μπορούν να γίνουν μ αυτή την έλλειψη του προσωπικού » εξηγεί ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων για τους ελλιπής ελέγχους στα σύνορα και όχι μόνο από τα αρμόδια κλιμάκια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

