Greek Mafia: Πληροφορίες για σύλληψη του Ελληνοουκρανού «Εντικ» στο Ντουμπάι

O αρχηγός της ρωσόφωνης εγκληματικής ομάδας που σύμφωνα με εκτιμήσεις αστυνομικών κρύβεται πίσω από τις δολοφονίες των Γιάννη Σκαφτούρου, Βασίλη Ρουμπέτη και πιθανώς του Βαγγέλη Ζαμπούνη, φέρεται να έχει συλληφθεί στο Ντουμπάϊ, όπου βρισκόταν το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», πρόκειται για Έλληνα ομογενή από την Ουκρανία, γνωστός ως «Εντικ» σε βάρος του οποίου πάντως εκκρεμεί ερυθρά αγγελία όχι για τις ανθρωποκτονίες αλλά για απόδραση και ποινή φυλάκισης 7 ετών για κακουργηματικές διαρρήξεις.

Παρά τις πληροφορίες για τη σύλληψή του πάντως που έχουν φτάσει όχι μόνο στα δημοσιογραφικά γραφεία αλλά σε αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για τη συγκεκριμένη εξέλιξη δεν έχουν προς το παρόν ενημερωθεί το ελληνικό γραφείο της Interpol και η αρμόδια Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (ΔΔΑΣ).

Οι ίδιες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι μαζί του συνελήφθη και ένα ακόμα ηγετικό στέλεχος της ίδιας εγκληματικής ομάδας, με μικρό όνομα Λεωνίδας, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί διεθνές ένταλμα των ελληνικών αρχών για τη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου.

Τους τελευταίους μήνες, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης και η υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν επικεντρώσει τις προσπάθειές τους στη σύλληψη των δύο ανδρών, για τους οποίους υπήρχαν πληροφορίες ότι έχουν βρει καταφύγιο στο Ντουμπάϊ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που πάντως μένει να επιβεβαιωθούν μέσω επίσημων διαύλων, οι προσπάθειες τελεσφόρησαν και οι δύο άνδρες τελούν υπό κράτηση.

Η εγκληματική ομάδα της οποίας ηγούνται ήρθε σε μετωπική σύγκρουση με μέλη του εγχώριου οργανωμένου εγκλήματος για τον έλεγχο της λαθρεμπορίας καυσίμων και τσιγάρων, με τους Έλληνες ομογενείς να υπογράφουν και να εκτελούν συμβόλαια θανάτου σε βάρος επιχειρηματιών της «νύχτας» που δραστηριοποιούνταν στον ίδιο χώρο.

Ο Γιάννης Σκαφτούρος που εκτελέστηκε στο σπίτι του στα Σκούρτα και πιθανόν ο Βασίλης Ρουμπέτης αλλά και ο Βαγγέλης Ζαμπούνης έπεσαν νεκροί στο πλαίσιο αυτής της σύγκρουσης.

