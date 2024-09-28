Νέα υπουργική απόφαση παράτασης των μέτρων ανακούφισης των πληγέντων από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, υπέγραψε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου.

Σε συνέχεια της προηγούμενης παράτασης, που χορηγήθηκε με την υπουργική απόφαση με αριθμ. Δ.15/Δ΄/80782/12/9/2023 και τίτλο «Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πλημμύρες», χορηγείται παράταση για επιπλέον τρεις μήνες, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024 (σύνολο αναστολής 15 μήνες), για τους πληγέντες από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία και, συγκεκριμένα:

α) για επιχειρήσεις και εργοδότες με επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες προσδιορίζονται από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας ως καθολικά πληγείσες, σύμφωνα με την εισήγηση της ΚΕΚΑ,

β) για επιχειρήσεις και εργοδότες με συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα (τουριστικές επιχειρήσεις, καταλύματα, αλιεία) που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας και, ειδικότερα:



Επιχειρήσεις που σχετίζονται με την τουριστική βιομηχανία (καταλύματα, εστίαση, τουριστικές επιχειρήσεις κλπ) σε περιοχές που επλήγησαν, λόγω (α) της μη ασφαλούς οδικής πρόσβασης και (β) της ακαταλληλότητας των υδάτων, ήτοι στις εξής:

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα:

Δημοτική Ενότητα Πλαστήρα (Δημοτικές Κοινότητες Μορφοβουνίου, Κερασέας, Λαμπερού, Μεσενικόλα και Μοσχάτου)

Δημοτική Ενότητα Νεβρόπολης Αγράφων (Δημοτικές Κοινότητες Πεζούλας, Καρβασαρά, Καρίτσης Δολόπων, Κρυονερίου, Μπελοκομίτης, Νεοχωρίου και Φυλακτής)

Δήμος Πύλης: Δημοτικές Κοινότητες Ελάτης, Νεραιδοχωρίου και Περτουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αιθηκών

Δήμος Βόλου: Δημοτικές Ενότητες Αγριάς, Ιωλκού, Πορταριάς, Αρτέμιδος και Μακρινίτσης

Δήμος Νοτίου Πηλίου

Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου

Δήμος Αγιάς: Δημοτική Κοινότητα Στομίου της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών

Οικισμός Κάτω Σωτηρίτσα της Δημοτικής Κοινότητας Σωτηρίτσης, οικισμοί Βελίκα, Παλιουριά, Κουτσουπιά και Κόκκινο Νερό Μελιβοίας της Δημοτικής Κοινότητα Μελιβοίας, οικισμοί Αγιόκαμπος και Κάτω Πολυδένδρι της Δημοτικής Κοινότητας Σκήτης, της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας

Οικισμός Αλεξανδρινή της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοπύργου της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών

Δήμος Τεμπών: Οικισμοί Νέα Μεσάγκαλα και Καστρί Λουτρό της Δημοτικής Κοινότητας Αιγάνης της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου

Δήμος Μετεώρων: Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου (Δημοτικές Κοινότητες Καλλιρρόης, Αγίας Παρασκευής, Ανθούσης, Κατάφυτου (οικισμοί Κατάφυτο, Μηλέα), Κρανέας (οικισμοί Κρανέα, Δολιανά, Κονάκια), Πολυθέας, Στεφανίου και Χαλικίου

Επιχειρήσεις με καταλύματα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ) σε περιοχές που επλήγησαν μόνο ή κυρίως, λόγω της ακαταλληλότητας των υδάτων, ήτοι στις εξής περιοχές:

Δημοτική Κοινότητα Πύλης της Δημοτικής Ενότητας Πύλης του Δήμου Πύλης

Δημοτικές Ενότητες Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου

Δημοτικές Ενότητες Κάτω Ολύμπου και Αμπελακίων του Δήμου Τεμπών, εκτός των περιοχών που είναι στην Περίμετρο Α



Για τους αλιείς και τις επιχειρήσεις εμπορίας αλιευμάτων, λόγω των επιπτώσεων στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλίας, ήτοι στις εξής περιοχές:

Δήμος Βόλου

Δήμος Νοτίου Πηλίου

Δήμος Αλμυρού

Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου

Δήμος Ρήγα Φεραίου

Δήμος Τεμπών

Δήμος Αγιάς

γ) ειδικά για αποδεδειγμένα πληγείσες επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένους, που πιστοποιούνται με σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μεριμνά με κάθε πρόσφορο μέσο για την ελάφρυνση των πληγέντων από ακραία πλημμυρικά φαινόμενα, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να ορθοποδήσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

