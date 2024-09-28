Παλαιοχριστιανός: Στον Εισαγγελέα για αρπαγή ανηλίκου ο Μανώλης Καλαϊτζιδάκης

του Μάκη Συνοδινού,

Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα για αρπαγή βρέφους ο 45χρονος «Παλαιοχριστιανός» Μανώλης Καλαϊτζιδάκης, η σύζυγός του Σεβαστή και η μεγάλη του κόρη, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες το απόγευμα μετά από επιχείρηση της Αστυνομίας σε σπίτι στην Κερατέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, η αστυνομία εντόπισε στην οικία ολόκληρη την οικογένεια, τον 45χρονο άνδρα, τη σύζυγό του, τη μεγάλη του κόρη καθώς και τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας και το βρέφος.

Το βρέφος οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου εξετάστηκε και στη συνέχεια με εντολή εισαγγελέα μεταφέρθηκε σε δομή βρεφών. Τα τρία ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, θα παραμείνουν στο Παίδων, ενώ ο «Παλαιοχριστιανός», η γυναίκα του και η μεγάλη του κόρη θα πάνε εισαγγελέα για αρπαγή.

Σημειώνεται ότι, η μεγάλη του κόρη συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρχές με την κατηγορία της αρπαγής καθώς της είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια του παιδιού της και έπρεπε να το είχε παραδώσει, κάτι που η ίδια δεν έπραξε.

Πηγή: skai.gr

