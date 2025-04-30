Λογαριασμός
Επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμου από τον συρμό του Μετρό στην Ακρόπολη - Κλειστοί σταθμοί (Φωτογραφίες)

Έχουν κλείσει οι σταθμοί του Μετρό Ακρόπολη και Συγγρού - Φιξ, ενώ η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 διεξάγεται στα τμήματα Ελληνικό - Νέος Κόσμος και Σύνταγμα - Ανθούπολη

Μετρο

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου από τον συρμό του Μετρό, στον σταθμό Ακρόπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Λόγω του περιστατικού, έχουν κλείσει οι σταθμοί του Μετρό Ακρόπολη και Συγγρού - Φιξ, ενώ η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Ελληνικό - Νέος Κόσμος και Σύνταγμα - Ανθούπολη.

Μετρό Ακρόπολη, Αυτοκτονία

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ:

Σας ενημερώνουμε, πως έκλεισαν οι σταθμοί του Μετρό Ακρόπολη και Συγγρού - Φιξ, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Ακρόπολη. Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Ελληνικό - Νέος Κόσμος και Σύνταγμα - Ανθούπολη.

