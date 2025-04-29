Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τις έξι το απόγευμα της Τρίτης στον σταθμό του μετρό «Αμπελόκηποι» όταν πολίτες ανέφεραν ότι έχει εκδηλωθεί φωτιά στις κυλιόμενες σκάλες.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες με δυο οχήματα, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι πράγματι εκλύονταν καπνοί από την κυλιόμενη σκάλα από την πλευρά της εισόδου στη Σούτσου. Ακολούθησαν ενέργειες για να βρουν την πηγή της φωτιάς που φάνηκε να είναι βαθιά μέσα στον μηχανισμό της σκάλας. Γι' αυτό και χρειάστηκε η συνδρομή από το προσωπικό ασφαλείας του σταθμού που ξήλωσαν συγκεκριμένα τμήματα της σκάλας για να γίνει ρίψη νερού. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι να πετάχτηκε τσιγάρο από διερχόμενο πολίτη ή επιβάτη το οποίο στη συνέχεια να προκάλεσε την εστία φωτιάς ή και αυτό της βλάβης.

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, το προσωπικό του σταθμού, ακολουθώντας το πρωτόκολλο, διέκοψε την πρόσβαση από τη συγκεκριμένη είσοδο, δίχως να επηρεαστεί η λειτουργία του μετρό -απλά δίνονταν οδηγίες για να χρησιμοποιήσουν την είσοδο από την απέναντι πλευρά της Αλεξάνδρας ή τον ανελκυστήρα.

Πηγή: skai.gr

