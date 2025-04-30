Νεκρός και ο 75χρονος οδηγός του αγροτικού στο τροχαίο στο Λεβίδι

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 75χρονος οδηγός του αγροτικού οχήματος που είχε εμπλακεί στο σοκαριστικό δυστύχημα στο Λεβίδι.

Ο άτυχος ηλικιωμένος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στην Αττική, είχε διασωληνωθεί, και οι γιατροί κατέβαλαν κάθε προσπάθεια.

Ο 75χρονος είχε προσωρινά σταθμεύσει έξω από φαρμακείο στο Λεβίδι και περίμενε την κόρη του που είχε πάει στο περίπτερο, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 83χρονος που κινούταν αντίθετα στον δρόμο προσέκρουσε στο αγροτικό του όχημα με απίστευτη σφοδρότητα.

Στο ίδιο τροχαίο είχε χάσει τη ζωή της η 70χρονη σύζυγος του 83χρονου. Ο ίδιος είχε συλληφθεί και με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.

