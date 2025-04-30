Σε εκδήλωση που πραγματοποιείται στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ έδωσαν το «παρών» η πρόεδρος του Συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού και ο αντιπρόεδρος Παύλος Ασλανίδης. «Ελπίζουμε η Βουλή να κάνει το χρέος της», τόνισε η κ. Καρυστιανού, με αφορμή τη διαβίβαση της δικογραφίας στο Κοινοβούλιο.

«Αναμενόμενο ήταν. Υπάρχουν σαφώς ποινικές ευθύνες. Εντύπωση μου κάνει ότι άργησε πάρα πολύ ο εφέτης ανακριτής να στείλει τη δικογραφία καθώς οι μηνύσεις για τους δύο πρώην υπουργούς Μεταφορών έχουν γίνει από τους συγγενείς από το 2023. Ελπίζουμε η Βουλή να κάνει αυτήν τη φορά το χρέος της απέναντι στους πολίτες και σ’ εμάς τους συγγενείς και να γίνει η προανακριτική όπως πρέπει να γίνει», δήλωσε η κ. Καρυστιανού.

Υπενθυμίζεται ότι ανακοινώθηκε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η δικογραφία για το δυστύχημα των Τεμπών με τον πρώην υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή να δηλώνει βέβαιος για την αθωότητά του, και πως είναι στη διάθεση των αρχών.

