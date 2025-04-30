«Τέτοιες χυδαίες ενέργειες βίας και εκφοβισμού παραπέμπουν μονάχα σε φασιστικές πρακτικές και δεν έχουν καμία θέση στο δημόσιο πανεπιστήμιο, καθώς προσβάλλουν βάναυσα την ακαδημαϊκή ελευθερία και τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ατόμου». Αυτό υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, με αφορμή τα επεισόδια στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το υπουργείο «καταδικάζει απερίφραστα την εγκληματική εισβολή κουκουλοφόρων» και ότι η ηγεσία του εκφράζει «την πλήρη υποστήριξή του στα θύματα της επίθεσης και αναμένει την άμεση και πλήρη διερεύνηση του περιστατικού από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε οι υπαίτιοι των αποτρόπαιων αυτών πράξεων να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ανακοίνωση, κατά την επίθεση τραυματίστηκε διδακτορικός φοιτητής, ενώ υπέστησαν προπηλακισμούς μέλη του διδακτικού προσωπικού και φοιτητές, που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Πηγή: skai.gr

