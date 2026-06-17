Το τουρκικό ΥΠΕΞ απορρίπτει την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2025

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας απέρριψε με έντονο τρόπο την Έκθεση για την Τουρκία του 2025, η οποία εγκρίθηκε σήμερα, 17 Ιουνίου, από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι η έκθεση περιλαμβάνει εκτιμήσεις που βασίζονται σε «αβάσιμους ισχυρισμούς» και «παραπληροφόρηση από κύκλους που τηρούν εχθρική στάση απέναντι στην Τουρκία», ενώ τη χαρακτηρίζει ασυνεπή με τα πραγματικά δεδομένα.

Παράλληλα, η Άγκυρα εκφράζει την εκτίμηση ότι το κείμενο εντάσσεται σε ένα πλαίσιο «σκόπιμα πολιτικής ατζέντας», το οποίο – όπως αναφέρει – αντανακλά τις ιδεολογικές θέσεις ορισμένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ, η προσέγγιση αυτή επιχειρεί να επισκιάσει τη θετική δυναμική που, όπως υποστηρίζει, αναπτύσσεται στις σχέσεις Τουρκίας–Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανακοίνωση αναφέρει ακόμη ότι η έκθεση «παρέχει βήμα σε τρομοκρατικές οργανώσεις και κύκλους που στρέφονται κατά της Τουρκίας», υπογραμμίζοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απομακρύνεται από μια στρατηγική οπτική για το μέλλον των σχέσεων με την Άγκυρα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο κεφάλαιο που αφορά τη δικαιοσύνη, με το τουρκικό ΥΠΕΞ να απορρίπτει ως «παραμόρφωση» την κριτική προς τις δικαστικές διαδικασίες στη χώρα. Η Άγκυρα τονίζει ότι η ανεξάρτητη τουρκική δικαιοσύνη αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της κρατικής κυριαρχίας και δεν υπόκειται σε παρεμβάσεις διεθνών ή πολιτικών φορέων. Όπως σημειώνει, οι προσπάθειες πολιτικοποίησης των δικαστικών διαδικασιών είναι «απαράδεκτες».

Κλείνοντας, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσει μια πιο εποικοδομητική στάση, η οποία θα συμβάλει στην ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης–Τουρκίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων, με βάση – όπως υποστηρίζει – τα κοινά συμφέροντα και την ιδιότητα της Τουρκίας ως υποψήφιας χώρας.

Πηγή: skai.gr

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