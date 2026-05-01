Επίτιμος διδάκτωρ στο ΕΚΠΑ ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, θα αναγορευτεί ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Η τελετή αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026, και ώρα 19.00 στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ το στην τελετή θα παραστεί και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος.

Το πρόγραμμα της αναγόρευσης

Προσφώνηση από τον πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο.

Παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας του τιμωμένου από:

− το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή της Νομικής Σχολής, Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο.

− την πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, καθηγήτρια Κίρκη Κεφαλέα.

Αναγόρευση του τιμωμένου:

− Ανάγνωση των κειμένων των Ψηφισμάτων της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής, της Αναγόρευσης και του Διδακτορικού Διπλώματος από τον κοσμήτορα της Νομικής Σχολής, καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοδούλου και την πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, καθηγήτρια Κίρκη Κεφαλέα.

− Περιένδυση του τιμωμένου με την πανεπιστημιακή τήβεννο από τους κοσμήτορες της Νομικής Σχολής και της Θεολογικής Σχολής, καθηγητές Κωνσταντίνο Χριστοδούλου και Εμμανουήλ Καραγεωργούδη.

Επίδοση τιμητικού μεταλλίου στον πρώην αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, ομότιμο καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο.

Ομιλία του τιμωμένου, με τίτλο: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως πρόκληση για την κυριαρχία, τον συνταγματισμό και την πολιτική θεολογία».

Πηγή: skai.gr

