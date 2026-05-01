Περίπου 35 μαθητές της Στ' Δημοτικού από το νησί της Σκιάθου πήγαν εκδρομή στον Βόλο και έχουν εγκλωβιστεί μαζί με εκατοντάδες άτομα στο λιμάνι, σύμφωνα με καταγγελία στον ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο Μανώλης Πασχάλης, γονέας ενός εκ των μαθητών, το δρομολόγιο από Σκιάθο-Σκόπελο-Αλόννησο χθες έφτασε μετά από πολλές καθυστερήσεις στον Βόλο, με την εταιρεία να ενημερώνει πως το δρομολόγιο θα γίνει στις 00:05, κάτι που δεν συνέβη λόγω Εργατικής Πρωτομαγιάς. «Δεν είναι μόνο τα παιδιά, μέσα έχει και καρκινοπαθείς που πηγαίνουν Λάρισα και Θεσσαλονίκη. Χθες στις 02:00 επικρατούσε ένας πανζουρλισμός στο λιμάνι του Βόλου, όλος αυτός ο κόσμος δεν είχε πού να πάει», δήλωσε ο κ. Πασχάλης.

«Μιλάμε για μια ταλαιπωρία απίστευτη», συνέχισε. «Η εταιρεία έστειλε μήνυμα στις 01:13 το πρωί ότι δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο των 00:05. Απαιτώ να υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση στο θέμα. Ακόμη δεν ξέρουμε πού θα μείνουν τα παιδιά, είμαστε σε επαφή με τους συνοδούς. Πολλοί γονείς δεν έχουν τα χρήματα να πληρώσουν, ούτε είχαν τέτοιον προγραμματισμό. Πέρα από το οικονομικό του θέματος είναι τα παιδιά μακριά από τις οικογένειές τους. Εμείς στα νησιά δεν ταξιδεύουμε για διακοπές τον χειμώνα».

Πηγή: skai.gr

