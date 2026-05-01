Ημέρα των λουλουδιών, αλλά και σύμβολο των εργατικών αγώνων η Πρωτομαγιά, τιμάται και εορτάζεται από πολλούς δήμους της Αττικής, με μια σειρά εκδηλώσεων, οι οποίες σε πολλές των περιπτώσεων απλώνονται σε όλο το τριήμερο.

Στο Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος προσκαλεί σήμερα τον κόσμο ο δήμος Αθηναίων, για το Athens Urban Picnic, το αστικό πικ νικ της πόλης, το οποίο μάλιστα σηματοδοτεί και την έναρξη του Φεστιβάλ, με περισσότερες από 350 δωρεάν εκδηλώσεις τον Μάιο σε όλη την πόλη.

Από τις 12 το μεσημέρι της Πρωτομαγιάς και μέχρι τις 8 το βράδυ, μικροί και μεγάλοι θα απλώσουν την ψάθα τους στο γρασίδι και θα απολαύσουν μια ημέρα γεμάτη μουσική και δημιουργικές δράσεις. Ραδιοφωνικοί παραγωγοί της πόλης θα δώσουν τον ρυθμό με DJ sets, σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά, όπως face painting και κατασκευές λουλουδιών, bubble show και θεατρική παράσταση από το Kids Radio, διαδραστικό εργαστήριο «DJ Chef», που συνδυάζει μουσική και μαγειρική, ανοιχτές δράσεις ευεξίας, όπως running και training sessions στη φύση και συναυλία της Kids Radio Banda.

Για άλλη μια χρονιά ο δήμος Καισαριανής και ο δήμος Χαϊδαρίου θα τιμήσουν μαζί την Πρωτομαγιά, με πρόγραμμα εκδηλώσεων, που το ονόμασαν «Πρωτομαγιές του Κόσμου» και θα διαρκέσει έως τις 10 Μαΐου.

Μάλιστα, οι φετινές εκδηλώσεις συμπίπτουν με την πρόσφατη δημοσιοποίηση του φωτογραφικού υλικού με τους 200 πατριώτες, που ήταν φυλακισμένοι στο Στρατόπεδο Χαΐδαρίου και εκτελέστηκαν από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944, καθώς και με τα 140 χρόνια από την Πρωτομαγιά στο Σικάγο.

Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα γίνει την Κυριακή (3/5), όπου σε συνεργασία με τα Εργατικά Κέντρα Αθήνα και Πειραιά, έχει προγραμματιστεί ο Εργατικός Λαϊκός Αγώνας Δρόμου από το Χαϊδάρι στην Καισαριανή, με την ονομασία «Για τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή» και με σύνθημα «Κρατάμε ζωντανή τη θυσία τους, βαδίζοντας στα βήματα της Ιστορίας».

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 7:30 το πρωί από το Μπλοκ 15 στο Χαϊδάρι και ο τερματισμός στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει από την πύλη του Στρατοπέδου και η λαμπαδηδρομία που διοργανώνουν οι δύο δήμοι και που επίσης θα τερματίσει στο «Θυσιαστήριο της Λευτεριάς».

Πρόκειται για τη διαδρομή που έκαναν τα καμιόνια, όταν μετέφεραν τους 200 από το Χαϊδάρι στην Καισαριανή. Η κίνηση των δρομέων θα γίνεται αυστηρά στη δεξιά πλευρά του δρόμου καθ’ όλη τη διάρκεια και η διαδρομή θα ακολουθήσει τις οδούς Φλούντζη - Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου - Ιερά Οδός - Πειραιώς - Ερμού - Ασωμάτων - Αποστόλου Παύλου - Διονυσίου Αρεοπαγίτου - Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας - Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας - Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου - Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου - Γρηγορίου Θεολόγου - Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως - Νέας Εφέσου - Πέλοπος- Σκοπευτήριο.

Στον αγώνα δρόμου μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και θα απονεμηθούν έπαθλα στους τρεις πρώτους άνδρες και στις τρεις πρώτες γυναίκες, ενώ σε όλους τους τερματίσαντες θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια.

Από εκεί και πέρα, πάντα στο πλαίσιο των κοινών εκδηλώσεων για την Πρωτομαγιά, οι δύο δήμοι έχουν προγραμματίσει:

Την Τρίτη 5 Μαΐου (19:00) στη συμβολή των οδών Βρυούλων & Τζων Κένεντι, εκδήλωση με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση της «Μάνας της Καισαριανής» Ευτυχίας Μουρίκη και μετονομασία της οδού «Τζον Κένεντι» σε «Ευτυχίας Μουρίκη (Μάνας του ΕΛΑΣ)».

Την Παρασκευή 8 Μαΐου (20:00) στην πλατεία Δημαρχείου στο Χαϊδάρι, συναυλία από το συγκρότημα «Ρωμιοσύνη».

Το Σάββατο 9 Μαΐου θα γίνουν στο Σκοπευτήριο τα «Σουκατζίδεια 2026», αφιερωμένα στον Ναπολέοντα Σουκατζίδη, ο οποίος ήταν ανάμεσα στους 200 εκτελεσθέντες, με αγώνες ορεινού δρόμου 4 χλμ. (09:00) και δρόμου 1.000 μ. για παιδιά (18:00). Το βράδυ της ίδιας ημέρας (20:00) θα δοθεί συναυλία με τίτλο «1η Μάη / 140 χρόνια / Σικάγο - Καισαριανή».

Στο Χαϊδάρι, επίσης το Σάββατο (9/5, 17:00) θα γίνει στο Μπλοκ 15 εκδήλωση για τους 200 εκτελεσθέντες και στην Καισαριανή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα (10/5, 11:00), ενώ νωρίτερα (9:30) θα ξεκινήσει από το Παλαιό Δημαρχείο πικετοφορία με τα ονόματα των 200. Το βράδυ της Κυριακής (10/5, 20:00) θα προβληθεί στο Μπλοκ 15 η ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Το Τελευταίο Σημείωμα».

Να σημειωθεί πως από τις 29 Απριλίου έως τις 6 Μαΐου στον εκθεσιακό χώρο του Δημαρχείου Καισαριανής, φιλοξενείται η έκθεση ζωγραφικής της Βασιλικής Σπύρου με τίτλο «Όταν έγινες σύμβολο μέσα μου».

Ο δήμος Αγίου Δημητρίου σε συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Ανθέων, έχει προγραμματίσει σήμερα ολοήμερη εκδήλωση για τη «Γιορτή Πρωτομαγιάς στη πόλη», στην πλατεία Αλέκου Παναγούλη, με φαγητό και χορό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη Ανθοκομική Έκθεση και μαγιάτικα στεφάνια (09:00), δραστηριότητες για παιδιά (11:00-13:00), εκδήλωση με ανιματέρ και διαδραστικά παιχνίδια (18:00) και συναυλία με παραδοσιακούς χορούς από τη μουσική και τη χορευτική ομάδα του Συλλόγου Ανθέων.

Ο δήμος Γλυφάδας μοιράζει σήμερα λουλούδια και σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής οργανώνει την 9η Έκθεση Οχημάτων Εποχής. Περισσότερα από 100 οχήματα αντίκες, σκαθάρια, στρατιωτικά τζιπ, λεωφορεία εποχής θα βρίσκονται από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι απλωμένα σε κάθετη διάταξη γύρω από τον πεζόδρομο της Λαμπράκη. Στις 12 θα ξεκινήσει συναυλία με τους 48 ORES.

Ο δήμος Ηλιούπολης οργανώνει Φεστιβάλ Χρωμάτων στην κεντρική πλατεία (11:00-14:00). Περιλαμβάνει δράσεις, όπως εργαστήριο μπουκέτου, εργαστήριο κεριών/wax melts και πολλά παιχνίδια για τα παιδιά. Η κορύφωση της εκδήλωσης θα γίνει με τη ρίψη των χρωμάτων, όπου μόλις δοθεί το σύνθημα από τον παρουσιαστή της εκδήλωσης, εκατοντάδες χρωματιστές σκόνες θα εκτοξευτούν στον αέρα, δημιουργώντας ένα οπτικό υπερθέαμα, ενώ το Φεστιβάλ περιλαμβάνει και πάρτι με μουσική από DJ.

Ο δήμος Νέας Σμύρνης υποδέχεται τον Μάη με δύο συναυλίες στην πλατεία (ώρα έναρξης 20:00). Ανήμερα την Πρωτομαγιά με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και το Σάββατο με την Παυλίνα Βουλγαράκη. Ακόμη, το Σάββατο (2/5) θα γίνει Διαγωνισμός Παιδικής Ζωγραφικής με θέμα «Εκεί που ανθίζει η Ειρήνη» στον Δημοτικό Πολυχώρο Γαλαξίας (11:00-13:00). Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού, οι ζωγραφιές θα αξιολογηθούν από επιτροπή και στους νικητές θα δοθούν έπαινοι.

Παραδοσιακά και σε βάθος χρόνου γιορτάζει την Πρωτομαγιά ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, ο οποίος οργάνωσε και φέτος ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων με επίκεντρο το διαχρονικό σημείο αναφοράς αυτής της ημέρας, το Άλσος, όπου κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν εκδηλώσεις, δράσεις για παιδιά, υπαίθριες δραστηριότητες και εκπλήξεις μέχρι και την Κυριακή. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί συναυλίες στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου ΣΤ’, οι οποίες ξεκίνησαν από την Πέμπτη (30/4) με τον Θάνο Ολύμπιο, τον Βασίλη Πάτσιο και την μπάντα The Good Fellas, συνεχίζουν σήμερα με τον Χρήστο Χολίδη (20:30) και την Ξένια Βέρα (22:40) και αύριο με τη Λένα Ζευγαρά (20:30).

Για τα παιδιά, σήμερα και αύριο (1-2/5) εναλλάξ στην Παιδούπολη του Άλσους και στο Στρατιωτικό Εργοστάσιο Νέας Χαλκηδόνας (12:00), θα δοθούν η παράσταση Θεάτρου Κούκλας «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» από την ομάδα Κοκού Μουκλό και η παράσταση του Θεάτρου Σκιών Σπυρόπουλου «Η Πρωτομαγιά του Καραγκιόζη».

Ο δήμος Παιανίας «ξεκινά» τα δρώμενά του από το πρωί της Πρωτομαγιάς (11:00) με τη δράση «Πλέκουμε τον Μάη», όπου έξω από το ιστορικό εξωκκλήσι της Αγίας Τριάδας μικροί και μεγάλοι θα φτιάξουν στεφάνια, θα γευτούν λουκουμάδες και θα χορέψουν με τα χορευτικά τμήματα του τοπικού Συλλόγου. Στις 11:30 με σημείο εκκίνησης την πλατεία Βασ. Κωνσταντίνου θα γίνει ποδηλατοδρομία στο παλιό χωριό της Παιανίας, στις 13:00 το «Γλέντι του Μαγιού», με μουσική και εδέσματα στην πλατεία Συλλόγου Αργιθέας, στις 20:30 στην κεντρική πλατεία χοροί με παραδοσιακά χορευτικά σχήματα της περιοχής και στις 23:00 συναυλία με τον Νίκο Απέργη και την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Το Σάββατο (2/5) στην κεντρική πλατεία πάλι παραδοσιακοί χοροί (20:00) και στη συνέχεια παραδοσιακό γλέντι με τον Μίλτο Φίλο, την Άννα Μώρου και την ορχήστρα τους (23:00). Και την Κυριακή (3/5) στην κεντρική πλατεία της Παιανίας, από τις 11:30 έως 15:30, δράσεις για τα παιδιά, με εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης, εργαστήρια σοκολάτας, κατασκευή στεφανιού, διαδραστικά και αθλητικά παιχνίδια, μουσική και χορό.

Ο δήμος Παλλήνης και ο Σύλλογος Κατοίκων Εργατοϋπαλληλικών Κατοικιών Παλλήνης «Η Πρωτομαγιά», συνδιοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στην Ημέρα Εργατικής Πρωτομαγιάς, τιμώντας την ιστορική μνήμη και τους αγώνες των εργαζομένων, το Σάββατο (20:00), στην πλατεία 1η Μάη. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ιστορική αναφορά στη σημασία της Εργατικής Πρωτομαγιάς, με ομιλίες, προβολή ντοκιμαντέρ με ιστορικά γεγονότα, παρουσίαση από τα τμήματα παραδοσιακών χορών του δήμου Παλλήνης και στο τέλος ζωντανό μουσικό πρόγραμμα.

Ο δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού σήμερα στο Άλσος Ψυχικού οργανώνει ανοιξιάτικη γιορτή για όλες τις ηλικίες με μουσική, χορό, παιχνίδι και τηρώντας το έθιμο, μικροί και μεγάλοι θα φτιάξουν πρωτομαγιάτικο στεφάνι. Θα υπάρξει ακόμη Magic Show από τον Μάγο Ερμή (11:00), φουσκωτό κάστρο, face painting και δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά, τραγούδι από τον Άγγελο Ανδριανό (12:00) και παραδοσιακοί χοροί από το Λύκειο Ελληνίδων. Στον χώρο θα λειτουργούν περίπτερα με φαγητό, κρασί και γλυκά.

Ο δήμος Μεγαρέων πραγματοποίησε χτες Πέμπτη στην κεντρική πλατεία το τοπικό έθιμο του «Μάη».

Τέλος, σε τρεις δήμους της Αττικής λειτουργεί Έκθεση λουλουδιών. Στην Κηφισιά η 72η Ανθοκομική Έκθεση από τις 24 Απριλίου έως τις 17 Μαΐου, στη Βάρκιζα η 35η Ανθοκομική Έκθεση του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης από τις 25 Απριλίου έως τις 17 Μαΐου και στο Περιστέρι η ετήσια Έκθεση «Φυτά & Κήπος» στο Άλσος από τις 29 Απριλίου έως τις 17 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

