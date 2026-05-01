Κόπτσης για ακρωτηριασμό 5χρονου σε νηπιαγωγείο του Ευόσμου: «Ατυχές περιστατικό - Θα διερευνηθούν οι συνθήκες»

Διερευνάται το ατυχές περιστατικό σε νηπιαγωγείο του Ευόσμου που οδήγησε στον ακρωτηριασμό ενός 5χρονου αγοριού, όπως αναφέρει ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Και Ειδικής Αγωγής Αλέξανδρος Κόπτσης στο ThessPost.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 30 Απριλίου όταν το δάχτυλο του παιδιού πιάστηκε στην πόρτα όταν κατά τη διάρκεια παιχνιδιού, ένα άλλο παιδί την έκλεισε. Ο δείκτης του παιδιού ακρωτηριάστηκε και το 5χρονο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου υπεβλήθη σε επέμβαση συγκόλλησης.

«Ήταν ένα ατυχές περιστατικό, παρενέβη αστυνομία, εισαγγελέας και θα διερευνηθεί από κάθε άποψη. Το παιδί είναι στο νοσοκομείο, Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να πάνε όλα καλά και να είναι καλά το παιδί», σημειώνει ο κ. Κόπτσης.

Πηγή: skai.gr

