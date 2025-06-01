Λογαριασμός
Διπλός σεισμός νωρίς το πρωί στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης - Δύο δονήσεις πάνω από 3 Ρίχτερ

Δύο σεισμοί καταγράφηκαν με διαφορά ενός λεπτού στο Ηράκλειο 

kriti

Δύο σεισμοί καταγράφηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής στην Κρήτη, με διαφορά ενός λεπτού, κοντά στο Αρκαλοχώρι του νομού Ηρακλείου. 

Σύμφωνα με την πρώτη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η μία δόνηση, στις 7.28 το πρωί, ήταν 3,5 Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε στην ενδοχώρα του νομού και συγκεκριμένα 6 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά του Πύργου.

Στην αναθεωρημένη μέτρηση, το Γεωδυναμικό έδωσε τον σεισμό στα 3,6 Ρίχτερ, με επίκεντρο κοντά στο Αρκαλοχώρι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος και συγκεκριμένα στα 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αρκαλοχωρίου. Το εστιακό βάθος καταγράφηκε στα 12,3 χιλιόμετρα.

Η δεύτερη δόνηση καταγράφηκε ένα λεπτό αργότερα, στις 7.29 και μετρήθηκε 3,5 Ρίχτερ, με το επίκεντρο πάλι κοντά στο Αρκαλοχώρι, με εστιακό βάθος στα 13 χιλιόμετρα. 

 
