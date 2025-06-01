Δύο σεισμοί καταγράφηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής στην Κρήτη, με διαφορά ενός λεπτού, κοντά στο Αρκαλοχώρι του νομού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την πρώτη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η μία δόνηση, στις 7.28 το πρωί, ήταν 3,5 Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε στην ενδοχώρα του νομού και συγκεκριμένα 6 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά του Πύργου.

Στην αναθεωρημένη μέτρηση, το Γεωδυναμικό έδωσε τον σεισμό στα 3,6 Ρίχτερ, με επίκεντρο κοντά στο Αρκαλοχώρι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος και συγκεκριμένα στα 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αρκαλοχωρίου. Το εστιακό βάθος καταγράφηκε στα 12,3 χιλιόμετρα.

Η δεύτερη δόνηση καταγράφηκε ένα λεπτό αργότερα, στις 7.29 και μετρήθηκε 3,5 Ρίχτερ, με το επίκεντρο πάλι κοντά στο Αρκαλοχώρι, με εστιακό βάθος στα 13 χιλιόμετρα.

