Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται από αύριο, Δευτέρα 2 Ιουνίου 2025, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Πιο αναλυτικά, αύριο, Δευτέρα, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Στη συνέχεια, την Τρίτη 3 Ιουνίου 2025, τη «σκυτάλη» θα πάρουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι θα εξεταστούν στο μάθημα των Μαθηματικών ('Αλγεβρα).

Υπενθυμίζεται, ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00.

Εξετάσεις και στα γυμνάσια

Την Τρίτη 3 Ιουνίου 2025 θα αρχίσουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια της επικράτειας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 16 Ιουνίου 2025.

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' λυκείου συνεχίζονται έως τις 13 Ιουνίου 2025.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

