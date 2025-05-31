Μέσα σε παράπηγμα στο χωριό Κάτω Βυρσίνη στην Κομοτηνή, συνελήφθη ο 49χρονος Τούρκος μαφιόζος που πυροβόλησε κατά στελεχών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο παρακάτω μέσα στο δωμάτιο, ο μαφιόζος είχε μόνο τα απολύτως απαραίτητα για τη διαβίωση του, ενώ το παράπηγμα είχε και θέα προς το χωριό προκειμένου να ελέγχει τυχόν ύποπτες κινήσεις.

Δείτε βίντεο από το κρησφύγετο του Τούρκου μαφιόζου:

Οι αρχές εκτιμούν πως ο μαφιόζος παρέμενε κρυμμένος προκειμένου όταν έβρισκε ευκαιρία να διέφευγε στη Βουλγαρία Την ίδια ώρα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, είχαν στήσει μπλόκα κατά μήκος των χερσαίων συνόρων με τη Βουλγαρία, ενώ drone σάρωνε την περιοχή από αέρος

Ο 49χρονος συνελήφθη στις 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από συντονισμένη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισής οργανωμένου εγκλήματος με την συνδρομή στελεχών της ΕΚΑΜ. Ο ίδιος κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εδώ και δύο ημέρες οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI είχαν στοχεύσει τη συγκεκριμένη περιοχή, γνώριζαν πιθανόν από τα στίγματα των κινητών τηλεφώνων των τριών αλλά και από κάποιες μαρτυρίες ατόμων που δέχτηκαν να αποκαλύψουν κάποιες πληροφορίες στην αστυνομία, ότι είχαν κινηθεί προς την περιοχή της Κομοτηνής. Σύμφωνα με πληροφορίες από αξιωματικούς αρμόδιους που προΐστανται της έρευνας, στόχευσαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε μια ευρύτερη περιοχή στην οποία υπάρχουν τρεις τέσσερις οικισμοί, ένας εκ των οποίων και αυτός στον οποίο βρέθηκε ο 49χρονος. Στη συνέχεια μυστικοί αστυνομικοί αλλά και drones επιτηρούσαν τη συγκεκριμένη περιοχή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκε χθες, ωστόσο για επιχειρησιακούς λόγους αποφασίστηκε η έφοδος στο παράπηγμα να γίνει σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, με τη συνδρομή και ανδρών της ΕΚΑΜ, προκειμένου να αιφνιδιάσουν τον 49χρονο και να μην προβάλει αντίσταση, όπως και συνέβη.

Τι αποκάλυψε

Σημειώνεται πως ο συλληφθείς δεν οπλοφορούσε και όπως διευκρινίζουν και οι αστυνομικοί, συνεργάστηκε μαζί τους, υποδεικνύοντας μάλιστα το σημείο όπου είχαν εγκαταλείψει το αυτοκίνητο διαφυγής τους, ένα γκρι Toyota τζιπ, στο οποίο επέβαιναν, όταν άνοιξαν πυρ κατά των αξιωματούχων της ΕΥΠ. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, βρέθηκε στην περιοχή Λαγκαδίκια, κοντά στην Ασπροβάλτα. Ο ίδιος φέρεται να αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι από το σημείο εκείνο μέχρι την Κομοτηνή τους οδήγησε, τους παρέλαβε και τους οδήγησε ένας συμπατριώτης του και επίσης προσέθεσε ότι οι δύο συνεργοί του πιθανόν να έχουν διαφύγει στη Βουλγαρία.

Οι αστυνομικοί είναι επιφυλακτικοί για αυτόν τον ισχυρισμό και εκφράζουν αισιοδοξία ότι τις επόμενες ώρες θα βρουν και θα συλλάβουν και τους άλλους δύο. Διευκρινίζουν ότι είχαν δώσει βάρος στο να εντοπίσουν αρχικά αυτόν που τους είχε πυροβολήσει, τους συναδέλφους τους που υπηρετούν ως αποσπασμένοι στην ΕΥΠ.

Το παρελθόν του Τούρκου μαφιόζου

O Τούρκος μαφιόζος είχε συλληφθεί το 2009 και το 2018 καθώς είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα μας. Πλέον διαμένει νόμιμα έχοντας άσυλο από το 2023. Σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα των τουρκικών αρχών για εμπορία ναρκωτικών, διακίνηση μεταναστών, παράνομη οπλοκατοχή και απόδραση.

Είχε συλληφθεί σε επιχείρηση - σκούπα

Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε συλληφθεί μία ακόμα φορά φέτος τον Φεβρουάριο, όταν μετά από μία δολοφονία Τούρκου υπηκόου στα ΚΤΕΛ Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, η αστυνομία είχε κάνει μία μεγάλη επιχείρηση σκούπα. Τότε είχε συλλάβει 9 άτομα για υποθέσεις που δεν συνδέονταν με την ανθρωποκτονία, όπως για παράδειγμα παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και όπλων. Ένας από τους 9 συλληφθέντες τότε ήταν ο 49χρονος άντρας.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους Τούρκους κακοποιούς που απασχολούν τις ελληνικές Αρχές έχουν παρελθόν και στην Τουρκία και αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο φεύγουν από τη χώρα τους και έρχονται στην Ελλάδα, την οποία και χρησιμοποιούν άλλοτε ως κρησφύγετο και άλλοτε ως πεδίο για το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών μεταξύ αντιμαχόμενων ομάδων.

Η νέα έκθεση της ΕΛ.ΑΣ

Σημειώνεται πως οι συγκεκριμένοι Τούρκοι φέρεται να είναι μέλη της συμμορίας των Daltons. Η ΕΥΠ σε μια απόρρητη έκθεση που είχε συντάξει πέρυσι τέτοια εποχή, τον Μάιο του 2024, είχε χαρτογραφήσει τότε 6 διαφορετικές ομάδες κακοποιών. Μια καινούργια έκθεση που έχει συντάξει η Ελληνική Αστυνομία εντοπίζει «ίχνη» κακοποιών που μετέχουν σε 10 διαφορετικές ομάδες. Μια εκ των οποίων είναι και οι Daltons. Κάποιες είναι ολιγομελείς, κάποιες άλλες όχι. Μάλιστα για τους Daltons είναι γνωστό ότι έχουν γίνει κατ'επανάληψη πολλές επιχειρήσεις στην Τουρκία και έχουν συλληφθεί δεκάδες μέλη της. Ο ιδρυτής, αυτής της ομάδας είναι ο Μπαρίς Μπογιούν, ο οποίος συνελήφθη το 2024 στην Ιταλία και ενδεικτικό της σημασίας που δείχνει η Τουρκία στο πρόσωπό του είναι ότι ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε συνάντησή του με την Ιταλίδα ομόλογό του, Τζόρτζια Μελόνι, είχε ζητήσει την έκδοσή του από τις ιταλικές αρχές στην Τουρκία.

Η κατάθεση του αστυνομικού της ΕΥΠ

Την ίδια στιγμή την πρώτη του κατάθεση έδωσε στα στελέχη του Ελληνικού FBI ένα από τα στελέχη της ΕΥΠ

«Είδα τον έναν Τούρκο δραστη να έρχεται προς το μέρος μου κρατώντας το πιστόλι στο χέρι. Έβαλα μπροστά τη μηχανή του αυτοκινήτου και πάτησα γκάζι. Πέρασα από δίπλα του ενώ εκείνος με πυροβολούσε.»

Αυτά φέρεται να υποστήριξε στην πρώτη του κατάθεση, ένα από τα στελέχη της ΕΥΠ, που βρέθηκε αντιμέτωπος με τους Τούρκους μαφιόζους της ομάδας των Ντάλτον. Ο άνδρας περιέγραψε στους αστυνομικούς, όσα προηγήθηκαν των πυροβολισμών.

«Ήμασταν τέσσερις πράκτορες με δυο αυτοκίνητα και δυο μοτοσυκλέτες. Ο ένας συνάδελφος που ήταν στο αυτοκίνητο προπορευόταν, όπως και οι άλλοι δυο που ήταν με τις μοτοσυκλέτες. Εγώ σταμάτησα με alarm 300 μέτρα από το πρατήριο όταν το ύποπτο όχημα μπήκε για να βάλει βενζίνη».

Όπως φέρεται να κατέθεσε ο πράκτορας, «οι Τούρκοι νόμιζαν ότι ήμουν μέλος αντίπαλης εγκληματική οργάνωση και αν ανταποδίδαμε τα πυρά, θα εξελισσόταν επικίνδυνη συμπλοκή.»

Τα στελέχη της ΕΥΠ είχαν ταυτοποιήσει ότι οι τρεις Τούρκοι είναι μέλη των Ντάλτον και είχαν πληροφορία ότι θα επιτεθούν σε αντίπαλη ομάδα, για αυτό και βρίσκονταν σε επιχείρηση παρακολούθησης τους.

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για το περιστατικό από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Κατά πληροφορίες, η δικογραφία περιλαμβάνει τόσο τον 49χρονο που φέρεται να πυροβόλησε όσο και τους δύο συμπατριώτες του που επέβαιναν στο ίδιο όχημα (τύπου τζιπ), με οδηγό τον πρώτο.

Η εισαγγελέας πρωτοδικών απήγγειλε ποινική δίωξη εις βάρος του 49χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συναυτουργία (σε βαθμό κακουργήματος), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία (πλημμελήματα). Όσον αφορά του άλλους δύο που παραμένουν ασύλληπτοι και αναζητούνται, η δίωξη αφορά την πράξη της απλής συνέργειας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συναυτουργία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εναντίον των τριών εμπλεκόμενων προσώπων αναμένεται να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης από την 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης που χειρίζεται την υπόθεση.

Ο 49χρονος είναι προγραμματισμένο να οδηγηθεί τη Δευτέρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του εντάλματος και ακολούθως θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας.

Πηγή: skai.gr

