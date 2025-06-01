Τραγικό τέλος βρήκε χθες το βράδυ έξω από τη Ναύπακτο ένας 63χρονος άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο της Πάτρας. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το δυστύχημα συνέβη στον Πλατανίτη Ναυπακτίας, στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ναυπάκτου, περίπου στις 22:30.
Ο άτυχος άνδρας ήταν ανθοπώλης και βρισκόταν στην περιοχή καθώς είχε αναλάβει τον στολισμό του γαμήλιου τραπεζιού που ήταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα.
Ο 63χρονος, τη στιγμή του δυστυχήματος, πήγαινε πεζός την ανθοδέσμη του γάμου στη δεξίωση που γινόταν σε κέντρο της περιοχής
Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο ενώ κινούνταν πεζός.
Ο οδηγός του οχήματος, αν και σοκαρσιμένος, παρέμεινε στον τόπο του δυστυχήματος και συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.
