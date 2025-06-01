Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στη Ναύπακτο: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε ανθοπώλη που στόλιζε χώρο για γαμήλια δεξίωση

Ο άτυχος άνδρας πήγαινε την ανθοδέσμη γάμου στη δεξίωση που γινόταν σε κέντρο κοντά στο σημείο όπου έγινε το δυστύχημα

ekav

Τραγικό τέλος βρήκε χθες το βράδυ έξω από τη Ναύπακτο ένας 63χρονος άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο της Πάτρας.  Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το δυστύχημα συνέβη στον Πλατανίτη Ναυπακτίας, στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ναυπάκτου, περίπου στις 22:30.

Ο άτυχος άνδρας  ήταν ανθοπώλης και βρισκόταν στην περιοχή καθώς είχε αναλάβει τον στολισμό του γαμήλιου τραπεζιού που ήταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα. 

Ο 63χρονος, τη στιγμή του δυστυχήματος, πήγαινε πεζός την ανθοδέσμη του γάμου στη δεξίωση που γινόταν σε κέντρο της περιοχής

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο ενώ κινούνταν πεζός.

Ο οδηγός του οχήματος, αν και σοκαρσιμένος, παρέμεινε στον τόπο του δυστυχήματος και συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ναύπακτος τροχαίο δυστύχημα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark