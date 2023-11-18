Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 16-11-2023 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Βαρομετρικό χαμηλό από τα βόρεια - βορειοδυτικά συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο πρόκειται να προκαλέσει το Σαββατοκύριακο επιδείνωση του καιρού, με κύρια χαρακτηριστικά τους θυελλώδεις ανέμους σε όλη σχεδόν τη χώρα και τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην βορειοανατολική ηπειρωτική και την ανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 6 με 8 βαθμούς Κελσίου, το Σάββατο στα κεντρικά και βόρεια και την Κυριακή και στην υπόλοιπη χώρα.

Πιο αναλυτικά:

Α. Θυελλώδεις βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα με ριπές έως 10 μποφόρ θα πνέουν από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (18-11-23) στα δυτικά και βαθμιαία και στα ανατολικά πελάγη. Επίσης πολύ ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές κυρίως της Μακεδονίας και στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και της Εύβοιας. Οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν από το απόγευμα της Κυριακής (19-11-23).

Β. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις πρώτες ώρες του Σαββάτου (18-11-23) έως και το απόγευμα της ίδιας ημέρας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα νωρίς το πρωί στη Θράκη.

