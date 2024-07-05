Κλείνει προσωρινά, σήμερα Παρασκευή 5/7/2024 (3 μ.μ.), η πλατφόρμα Α21-Επίδομα Παιδιού, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και καταβολή της 3ης διμηνιαίας δόσης.

Με την ολοκλήρωση της πληρωμής, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για νέες αιτήσεις την Τετάρτη 31 Ιουλίου και ώρα 08.00.

Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευθεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η διμηνιαία δόση, που αφορά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, θα καταβληθεί την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα μαζί με τα υπόλοιπα επιδόματα.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

