Τραγωδία στην Πάρο: Θανατηφόρο τροχαίο στο Πυργάκι με σύγκρουση οχημάτων

Ανασύρθηκαν δυο άντρες χωρίς τθις αισθήσεις τους

Τροχαίο Πάρος

Τραγωδία το βραδύ της Πέμπτης στην Πάρο, έπειτα από ένα πολύ σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή Πυργάκι στις 2 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα cyclades24.gr δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα οι άνδρες (σύμφωνα με πληροφορίες γύρω στα 30) του ενός από τα δύο αυτοκίνητα να εγκλωβιστούν και να ανασυρθούν λίγο αργότερα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Στο άλλο όχημα επέβαιναν ζευγάρι Ιταλών τουριστών οι οποίοι είναι τραυματισμένοι, αλλά απεγκλωβίστηκαν μόνοι τους, χωρίς την συνδρομή της πυροσβεστικής. Οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος και τα ακριβή αίτια διερευνώνται αρμοδίως από την Τροχαία.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

TAGS: τροχαίο Πάρος
