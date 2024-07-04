«Ξεσκεπάστηκε» συμμορία με πρόσχημα την πώληση μεταχειρισμένων αμαξιών

Η Αστυνομία κατάφερε να εξακριβώσει τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών στην Αττική με το πρόσχημα πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων.

Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 8 ατόμων για εγκληματική οργάνωση, απάτες και πλαστογραφίες τετελεσμένες και σε απόπειρα κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση από άτομα που διαπράττουν τέτοιες πράξεις κατά συνήθεια και κατ' επάγγελμα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της έρευνας, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2023, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, με διαρκή και δομημένη δράση και διακριτούς ρόλους και διέπρατταν απάτες σε βάρος πολιτών ανά την επικράτεια, με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, οι κατηγορούμενοι αναρτούσαν σε διαδικτυακή πλατφόρμα αγγελίες για πώληση μεταχειρισμένων οχημάτων σε καλή κατάσταση και σε πολύ προνομιακές τιμές, ενώ για να προσδώσουν αληθοφάνεια στην αγγελία παρείχαν φωτογραφίες και τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων, καθώς και λεπτομερή στοιχεία επικοινωνίας τους. Παράλληλα, διατηρούσαν και υπαίθριο αφύλακτο χώρο στην Αττική, τον οποίο χρησιμοποιούσαν ως «βιτρίνα» και τον παρουσίαζαν ως έδρα επιχείρησης μάντρας αυτοκινήτων.

Μάλιστα, για να προκαλέσουν σύγχυση στους υποψήφιους αγοραστές, μέλος της οργάνωσης παρουσιαζόταν ως ιδιοκτήτης δύο εταιριών, οι οποίες ωστόσο βρίσκονταν σε αναστολή καταχώρησης από το προηγούμενο έτος.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι αφού πραγματοποιούσαν την αρχική τηλεφωνική επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους αγοραστές, αποδέχονταν ή προσκαλούσαν τους ίδιους ή άτομα εμπιστοσύνης τους να προσέλθουν στη μάντρα, για να επιθεωρήσουν το όχημα για το οποίο είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον ή τους παρουσίαζαν επιλογές άλλων οχημάτων, σε περίπτωση που το ίδιο δεν ήταν «διαθέσιμο».

Εκεί, παρουσίαζαν οχήματα - «δολώματα», τα οποία εξέθεταν αρχικά προς πώληση κι έπειτα με διάφορες προφάσεις ισχυρίζονταν ότι η παράδοσή τους θα καθυστερούσε. Στη συνέχεια, ανέβαλλαν την παράδοση του οχήματος, μέχρι την οριστική παύση της επικοινωνίας τους με τα θύματα, αφού όμως είχαν οικειοποιηθεί τα αρχικώς εισπραχθέντα χρηματικά ποσά.



Χαρακτηριστικό του τρόπου που λειτουργούσαν ήταν ότι για να ενισχύσουν το κύρος της «επιχείρησής τους» μετέρχονταν διάφορους τρόπους, που περιλάμβαναν ευκολίες αποπληρωμής με δόσεις, έλεγχο από μηχανικό επιλογής του αγοραστή, διεκπεραίωση μεταβίβασης και ανάληψη των εξόδων αυτής καθώς και επίδειξη του οχήματος στον χώρο του αγοραστή.

Από την έως τώρα έρευνα διακριβώθηκε η εμπλοκή τους σε οχτώ 8 περιπτώσεις απάτης με το παράνομο όφελος από αυτές να ανέρχεται στο ποσό των 45.600 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.