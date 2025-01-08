Έπιασαν τον δολοφόνο της 35χρονης Λαρισαίας που είχε βρεθεί νεκρή στο κέντρο της Λάρισας το 2022

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 30χρονος Πακιστανός ο οποίος κατηγορείται ότι δολοφόνησε μία 35χρονη μητέρα ενός παιδιού, η οποία είχε βρεθεί νεκρή σε υπόγεια γκαρσονιέρα στο κέντρο της Λάρισας, στις 8 Σεπτεμβρίου του 2022.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο Πακιστανός για τον οποίο είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, συνελήφθη στην Ολλανδία και εκδόθηκε στη χώρα μας, ενώ πλέον κρατείται στις φυλακές Λάρισας μέχρι τη δίκη του.

Ο συλληφθείς ήταν σύντροφος της 35χρονης Ιωάννας, την οποία κακοποιούσε συστηματικά. Μάλιστα η άτυχη γυναίκα τον είχε καταγγείλει στις αρχές για ενδοοικογενειακή βία.

Ωστόσο, οι αρχές δεν πρόλαβαν το κακό και εντόπισαν τη γυναίκα σε προχωρημένη σήψη, τουλάχιστον μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία της. Ο 27χρονος τότε δράστης την είχε σκοτώσει συνθλίβοντας το κρανίο της με αμβλύ αντικείμενο.

Η νεκροτομή που έγινε στη σορό της 35χρονης, που βρέθηκε τυλιγμένη μέσα σε ένα πάπλωμα πάνω στο στρώμα που ήταν και το μοναδικό έπιπλο στο υπόγειο διαμέρισμα όπου διέμενε με τον σύντροφο και δολοφόνο της, αποκάλυψε ότι είχε δολοφονηθεί με χτύπημα που δέχθηκε με πρωτοφανή βιαιότητα στο κεφάλι με ένα θλον και αμβλύ όργανο, το οποίο της προκάλεσε κάταγμα στη δεξιά κροταφοβρεγματική χώρα του κρανίου.

Σημειώνεται πως ο 27χρονος – τότε – Πακιστανός βρισκόταν έξω με περιοριστικούς όρους και είχε απασχολήσει στην Αθήνα για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ παράλληλα έπρεπε να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα και είχε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Δείτε φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος:

