Θεσσαλονίκη: 71χρονος νοσηλεύεται σε ΜΕΘ με τον ιό HMPV - Η κόρη του ταξίδεψε πρόσφατα στην Κίνα

71χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη β’ ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη, με συμπτώματα πνευμονίας, σύμφωνα με το ertnews.gr. Αρχικά, ο ασθενής απευθύνθηκε σε ιδιωτική κλινική, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, τελικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Εκεί επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του και διασωληνώθηκε.

Έκανε τεστ και διαγνώστηκε μέσα στη ΜΕΘ με τον ιό HMPV που αυτή τη στιγμή είναι σε έξαρση στην Κίνα. Νοσηλεύεται σε απομόνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη του ασθενούς πήγε στην Κίνα για ολιγοήμερες διακοπές και, λίγες μέρες αφότου επέστρεψε, αρρώστησε ο πατέρας της.

Την ίδια ώρα, καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι επιστήμονες στη χώρα μας, οι οποίοι αποδίδουν την εξάπλωση του HMPV στη βόρεια Κίνα σε μία αναμενόμενη εποχική έξαρση των κρουσμάτων ενός ιού που είναι γνωστός από το 2001.

Γεωργιάδης: Εξετάσεις για τυχόν μετάλλαξη - Δεν μας ανησυχεί

«Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει κάποια μετάλλαξη του ιού, επειδή έχει το χαρακτηριστικό ότι μεταλλάσσεται εύκολα και θέλουμε να δούμε εάν έχει κάποια χαρακτηριστικά πιο επικίνδυνα», ανέφερε σχετικά και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε επίσης: «Περιμένουμε την αναλυτική εξέταση που την έχουμε ζητήσει με μεγάλη λεπτομέρεια».

Παράλληλα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός σημειώνοντας πως «δεν υπάρχει αυτή την στιγμή ούτε για την Ελλάδα ούτε για την Ευρώπη ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας από τον μεταπνευμονοϊό».

Πηγή: skai.gr

