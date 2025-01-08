Συνελήφθη καθηγητής για γενετήσιες πράξεις με 14χρονη - Έστελνε ερωτικά μηνύματα στην ανήλικη και την έπεισε να βρεθούν

Του Μάκη Συνοδινού

Στη σύλληψη σε 52χρονου καθηγητή ο οποίος καταγγέλθηκε από ανήλικη για γενετήσιες πράξεις προχώρησαν αστυνομικοί του ανηλίκων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 52χρονος έστελνε ερωτικά μηνύματα στη 14χρονη μαθήτρια από τα τέλη Οκτωβρίου με αποκορύφωμα στις 31 Δεκεμβρίου όπου έπεισε την ανήλικη να συναντηθούν. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσα στο αυτοκίνητο του και εκεί όπως κατήγγειλε η μαθήτρια τη θώπευσε ενώ τις έκανε και ανήθικες προτάσεις.

Η μαθήτρια τρομοκρατημένη αποκάλυψε στους γονείς της το τι συνέβη με τον 52χρονο και αυτοί επικοινώνησαν με την πενταψήφια γραμμή της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Αττικής όπου στις 6 Ιανουαρίου το απόγευμα εντόπισαν τον καθηγητή και του φόρεσαν χειροπέδες έξω από το σπίτι του. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εχτές.

