Μια κινηματογραφική διάρρηξη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στα Βριλήσσια με λεία χιλιάδες ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό, όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ και ο Γιώργος Τσελίκας, ότι το τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολλές διαρρήξεις με λεία «μαμούθ», από τον Γέρακα και την Παλλήνη μέχρι και τη Νέα Μάκρη και τη Βάρη.

Οι ληστές παρακολουθούσαν το σπίτι στην Εθνικής Αντιστάσεως, με τον 50χρονο ιδιοκτήτη να λείπει Αυστραλία. Στη συνέχει, ανέβηκαν στην ταράτσα και με καταρρίχηση πέρασαν στον δεύτερο όροφο, έσπασαν την μπαλκονόπορτα και μπήκαν στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Η λεία που άρπαξαν ήταν περίπου 100.000 ευρώ, σε τιμαλφή και κοσμήματα, μεταξύ των οποίων σκουλαρίκια, διαμάντια, ρολόγια ακριβής αξίας, καδένες και άλλα.

