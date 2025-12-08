Λογαριασμός
Ποινική δίωξη για πλημμελήματα στους συλληφθέντες στην πορεία μνήμης για τον Γρηγορόπουλο

Αντιμέτωποι με κατηγορίες για πλημμελήματα είναι οι 15 συλληφθέντες - Ο εισαγγελέας τους παρέπεμψε σε δίκη, στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο

MAT

Αντιμέτωποι με κατηγορίες για πλημμελήματα είναι οι 15 συλληφθέντες στην πορεία για τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, οι οποίο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Σε βάρος τους, ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

1. Διατάραξη κοινής ειρήνης από κοινού

2. Απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά αστυνομικών κατά συρροή

3. Διακεκριμένη φθορά πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος

4. Βία κατά υπαλλήλων από πρόσωπο που οπλοφορεί

5. Απείθεια, εξύβριση και απειλή κατά συρροή

6. Παράνομη οπλοφορία

7. Άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε δίκη στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

