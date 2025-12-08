Δολοφονία τοπογράφου: Την ενοχή και των δύο κατηγορουμένων ζήτησε η εισαγγελέας

Της Έλενας Γαλάρη

Την απόλυτη βεβαιότητά της ότι οι δύο κατηγορούμενοι που κάθονται στο εδώλιο είναι ένοχοι για τη δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη, εξέφρασε η εισαγγελέας της έδρας κατά την αγόρευσή της στο Μεικτό Ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την καταδίκη του 45χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 54χρονο και την ενοχή του φερόμενου ως συνεργού του, οι οποίοι κατά το παρελθόν είχαν εμπλακεί και στην υπόθεση απαγωγής του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου.

«Ο 45χρονος κατηγορούμενος κάνοντας χρήση και των δύο όπλων σημάδεψε και πυροβόλησε σε καίρια σημεία το θύμα. Χρησιμοποίησε ένα αυτοκίνητο μάρκας Peugeot με πλαστές πινακίδες για να παραπλανήσει τις αρχές, ενώ ο 48χρονος ενεργώντας με πρόθεση παρείχε συνδρομή στον 45χρονο κατηγορούμενο», είπε η εισαγγελέας και πρόσθεσε: «Θεωρώ ότι οι ενδείξεις της προδικασίας που οδήγησαν στη σύλληψη, προφυλάκιση και παραπομπή των δύο κατηγορουμένων έχουν μετατραπεί σε ακλόνητες αποδείξεις και ουδένα πειστικός ισχυρισμός και επιχείρημα μπορούν να τα αντιτάξουν. Πρόκειται για ανθρωποκτονία κατά παραγγελία έναντι άγνωστης αμοιβής με την αγαστή συνεργασία των δύο κατηγορουμένων».

Επιπλέον, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία έτσι ώστε να ερευνηθεί εάν συγκεκριμένος μεσίτης της Μυκόνου είναι ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του 54χρονου τοπογράφου.

Κατά την αγόρευσή της η εισαγγελέας αποδόμησε έναν προς έναν τους ισχυρισμούς του βασικού κατηγορούμενου, όπως το ότι την ώρα της δολοφονίας βρισκόταν στο ΟΑΚΑ για να περπατήσει και στη συνέχεια στο νοσοκομείο γιατί είχε κάνει κάποια επέμβαση στη μύτη του.

«Ενώ από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε την εμπλοκή του και λέει ότι ήταν στο ΟΑΚΑ για να αθληθεί που είναι γεμάτο κάμερες, αντί να αναζητήσει βίντεο ουδέν έπραξε για να αντικρούσει το πλούσιο αποδεικτικό υλικό της ΕΛΑΣ, γιατί ποτέ δεν υπήρξε στο ΟΑΚΑ».

Σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου ότι ο δράστης έχει καταγραφεί να πυροβολεί με το δεξί χέρι ενώ ο ίδιος είναι αριστερόχειρας, η εισαγγελέας είπε πως «ήταν τόσο μικρή η απόσταση που ευχερώς θα μπορούσε να πυροβολήσει με το άλλο χέρι, ιδίως όταν είναι εκπαιδευμένος. Επιπλέον, έχει καταγραφεί να καθυστερεί την εναλλαγή των πιστολιών επειδή ακριβώς δεν χρησιμοποιεί το κύριο χέρι».

