Με ισχυρή αστυνομική παρουσία στους δρόμους (σχεδόν 5.000 άνδρες της ΕΛΑΣ) και κλειστούς σταθμούς του μετρό γίνονται σήμερα οι πορείες στη μνήμη του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου που δολοφονήθηκε στα Εξάρχεια, στις 6 Δεκεμβρίου 2008 από τον αστυνομικό Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Σήμερα, συμπληρώνονται 16 χρόνια από τη δολοφονία που συντάραξε την Ελλάδα.

Στις 12:00 το μεσημέρι ξεκίνησε συγκέντρωση στα Προπύλαια και ολοκληρώθηκε η πορεία λίγο μετά τις 14.00 το μεσημέρι.

Λόγω της πορείας, νωρίτερα υπήρξαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους στο κέντρο της Αθήνας.

Στους αστυνομικούς προληπτικούς ελέγχους για τις μαθητικές κινητοποιήσεις σε διάφορες περιοχές του κέντρου της Αθήνας, έχουν γίνει συνολικά 23 προσαγωγές μέχρι στιγμής.

Το απόγευμα αναμένεται νέα διαδήλωση, στο ίδιο σημείο.

Ολοκληρώθηκε επίσης και η πρωινή πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στην πορεία συμμετείχαν μέλη φοιτητικών συλλόγων καθώς και ατόμων του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου.

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας περιφρουρούσαν την πορεία, ενώ είχε κλείσει το ρεύμα προς δυτικά της οδού Εγνατία.

Ισχυρά αστυνομικά μέτρα

Υπενθυμίζεται ότι είναι σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας και επί ποδός θα βρίσκονται καθόλη τη διάρκεια της ημέρας περίπου 5.000 αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δυνάμεις της αστυνομίας θα υπάρχουν σε κάθε πιθανό «στόχο», όπως είναι τα αστυνομικά τμήματα, τα υπουργεία και οι πρεσβείες.

Για την μαθητική πορεία στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου, η πρόβλεψη είναι η διακριτική παρακολούθηση από τις διμοιρίες των ΜΑΤ.

Παράλληλα, από νωρίς πετάει το ελικόπτερο της ΕΛΑΣ καθώς και drone, που δίνουν εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.

Στην βραδινή πορεία προβλέπεται αυστηρός κλοιός και συνοδεία της πορείας από τις διμοιρίες, εκτός της ανάπτυξης των δυνάμεως εντός των Εξαρχείων, που ήδη λαμβάνουν χώρα.

