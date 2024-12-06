Διεκόπη για τις 16 Ιανουαρίου η δίκη για την επίθεση με βιτριόλι κατά της Ιωάννας Παλιοσπύρου

Της Έλενας Γαλάρη

Για τις 16 Ιανουαρίου διεκόπη η δίκη για την επίθεση με βιτριόλι κατά της Ιωάννας Παλιοσπύρου, τον Μάιο του 2020.

Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής που υπέβαλε η πλευρά της υπεράσπισης λόγω απουσίας του συνηγόρου της κατηγορουμένης και αποφάσισε τη διακοπή της δίκης.

Υπενθυμίζεται πως από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο η κατηγορούμενη έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 15 ετών χωρίς να της αναγνωριστούν ελαφρυντικά, για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου στην οποία είχε στήσει καρτέρι στο ισόγειο του κτιρίου όπου βρίσκεται η δουλειά της, και της έριξε οξύ στο πρόσωπο για λόγους αντιζηλίας.

Από νωρίς το πρωί βρισκόταν στο δικαστήριο η Ιωάννα Παλιοσπύρου η οποία έχει χαρακτηρίσει τη δράστιδα «σκληρή» και «αδιάλλακτη».



Πηγή: skai.gr

