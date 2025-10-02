Global Sumud Flotilla: Πορείες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την αναχαίτιση

Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με αφορμή την αναχαίτιση του διεθνούς στολίσκου «Global Sumud Flotilla», που κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας για ανθρωπιστική βοήθεια, από το Ισραήλ

Το κάλεσμα ορίστηκε για τις 18:30 στο Πάρκο Ελευθερίας, με τους διαδηλωτές να κατευθύνονται στη συνέχεια προς την Ισραηλινή Πρεσβεία.

Οι διοργανωτές καταγγέλλουν την επίθεση σε αποστολή με ανθρωπιστική βοήθεια, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό και ζητώντας να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα.

Στη Θεσσαλονίκη, η κινητοποίηση ξεκίνησε από το Άγαλμα Βενιζέλου, όπου είχε προηγηθεί συγκέντρωση, και συνεχίστηκε με πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν συλλογικότητες, φοιτητικοί σύλλογοι, μέλη της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς αλλά και άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Παλαιστίνης, πανό και πλακάτ, ενώ φώναζαν συνθήματα με κεντρικό αίτημα «να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα» και να επιτραπεί στα πλοία με την ανθρωπιστική βοήθεια να προσεγγίσουν την αποκλεισμένη περιοχή.

Στο στόχαστρο των συνθημάτων τους, όπως αναφέρει το grtimes, βρέθηκαν το Ισραήλ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ, οι ΗΠΑ αλλά και η ελληνική κυβέρνηση, την οποία κατηγορούν για «συνενοχή» με τη στάση της.

Πηγή: skai.gr

