Ένας πυροσβέστης επταετούς θητείας εμπλέκεται στα επεισόδια του Ρέντη, όπου δολοφονήθηκε ο αστυνομικός των ΜΑΤ Γιώργος Λυγγερίδης και σύμφωνα με δημοσίευμα του ERTNews με απόφαση του υπαρχηγού της πυροσβεστικής υπηρεσίας από τις 14 Μαΐου ο νεαρός πυροσβέστης τέθηκε σε διαθεσιμότητα και σε βάρος του διενεργείται Ένορκη διοικητική εξέταση, με τον κίνδυνο να αποταχθεί από το σώμα.

Συνολικά κατηγορείται για 28 αδικήματα, με πιο σοβαρά αυτό της διεύθυνσης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση. Επίσης κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατασκευή εκρηκτικών και εμπρηστικών μηχανισμών, κατοχή εμπρηστικών και εκρηκτικών μηχανισμών, εκβίαση, έκρηξη, ληστεία κατά συναυτουργία, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας ο 30χρονος πυροσβέστης συμμετείχε στην δολοφονική επίθεση στην διμοιρία των ΜΑΤ το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου του 2023, όπου έχασε την ζωή του ο αστυνομικός Γιώργος Λυγγερίδης.



Στη δικογραφία αναφέρεται πως μετά την λήξη των επιθέσεων φρόντισε να πετάξει τον σκούφο που φορούσε και κάλυπτε μέρος των χαρακτηριστικών του προσώπου του. Τον αθλητικό σκούφο εντόπισαν οι αστυνομικοί, στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου «Μελίνα Μερκούρη» τον κατάσχεσαν και μεταφέρθηκε στα εργαστήρια της αστυνομίας, οπού εντοπίστηκε γενετικό υλικό του πυροσβέστη. Κατά την εξέταση του στους αξιωματικούς της Αθλητικής Βίας, είχε αναφέρει πως πέταξε το σκούφο στην είσοδο του πάρκινγκ από φόβο για πιθανή ενοχοποίηση του, χωρίς ο ίδιος να έχει κάνει κάτι.

Ωστόσο τα στοιχεία της αστυνομίας, για την συμμετοχή του στην επίθεση ήταν αδιάσειστα και είναι ένας από τους εκατοντάδες κατηγορούμενους της υπόθεσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.