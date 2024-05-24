Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κατεσβέσθη η φωτιά σε Χ.Υ.Τ.Α. στην Αγία Παρασκευή Λαμίας

Στο σημείο έσπευσαν δεκάδες πυροσβέστες

UPDATE: 20:48
Πυροσβεστική

Κατεσβέσθη η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στην Αγία Παρασκευή Λαμίας.

Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Παράλληλα, υπήρξε συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Τώρα Πυροσβεστική Λαμία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark