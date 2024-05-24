Κατεσβέσθη η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στην Αγία Παρασκευή Λαμίας.
Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Παράλληλα, υπήρξε συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ
Κατεσβέσθη η #πυρκαγιά σε χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στην Αγία Παρασκευή Λαμίας.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 24, 2024
