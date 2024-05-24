Αυξημένα θα είναι τα μέτρα ασφαλείας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή και ομαλή κίνηση φιλάθλων και πολιτών ενόψει του τελικού UEFA Conference League μεταξύ των ομάδων «Ολυμπιακός – Φιορεντίνα», που θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024, στο Γήπεδο «ΟΠΑΠ Αρένα» στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ, χιλιάδες αστυνομικούς, προελέγχους και ελέγχους, σωματικές έρευνες, ειδικά μέτρα με δημιουργία περιμέτρου ασφαλείας και λειτουργία δύο check points, περιλαμβάνει ο σχεδιασμός των μέτρων ασφαλείας της αστυνομίας. Μάλιστα, θα υπάρξει ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων με διμοιρίες των ΜΑΤ από την επαρχία.

Τουλάχιστον 3.500 αστυνομικοί επί ποδός

Τον σχεδιασμό των αστυνομικών μέτρων θα τον υλοποιήσουν τουλάχιστον 3.500 αστυνομικοί από όλες τις υπηρεσίες Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας, μεταξύ αυτών και Ε.Κ.Α.Μ., ενώ ελικόπτερα και drones θα δίνουν την εικόνα από αέρος προκειμένου να κατευθύνουν της επίγειες δυνάμεις.

Μετακίνηση φιλάθλων

Για τους φιλάθλους των δύο ομάδων, έχουν σχεδιαστεί σημεία συγκέντρωσης φιλάθλων (Fan Meeting Points), σε διαφορετικές και απομακρυσμένες περιοχές, με σκοπό τη μετακίνησή τους προς το γήπεδο, ενώ θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πριν και μετά τη λήξη του αγώνα, στις περιοχές γύρω από το γήπεδο καθώς και στη διαδρομή από και προς τα σημεία συγκέντρωσης.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που έχουν εξασφαλίσει νόμιμο εισιτήριο (κόκκινο), καλούνται να συγκεντρωθούν στον περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) στο Νέο Φάληρο, ο οποίος θα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένος.

Προσοχή! Θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι. Όλοι οι φίλαθλοι που θα εισέρχονται στον συρμό θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν την αστυνομική τους ταυτότητα και το νόμιμο ηλεκτρονικό εισιτήριο. Απαγορεύονται σακίδια μεγαλύτερα της διάστασης Α4. Σακίδια που είναι μεγαλύτερα από αυτή τη διάσταση θα αποθηκεύονται σε storage box, με μέριμνα της διοργανώτριας αρχής.

Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί οργανωμένα και μαζικά μέσω συρμών του ΗΣΑΠ, από το σταθμό «Φάληρο» μέχρι το σταθμό «Περισσός», που θα διατεθεί αποκλειστικά προς αυτό το σκοπό, από την 18:00 ώρα εκείνης της ημέρας.

Όσοι έχουν προμηθευτεί «λευκό» εισιτήριο και διαμένουν στο κέντρο της Αθήνας μπορούν να επιβιβάζονται σε συρμούς στον σταθμό «Θησείο», ενώ όσοι διαμένουν στα βόρεια του νομού, μπορούν να επιβιβάζονται στον σταθμό «Ειρήνη».

Οι φίλαθλοι της Φιορεντίνα, θα συγκεντρωθούν σε διαφορετικό Fan Meeting Point και συγκεκριμένα στο Ο.Α.Κ.Α., και θα μεταφερθούν συνοδεία αστυνομικών με λεωφορεία του Ο.Σ.Υ. από και προς το γήπεδο.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούνται οι φίλαθλοι να έχουν στην κατοχή τους το νόμιμο εισιτήριο, το οποίο είναι αυστηρά προσωποποιημένο, την αστυνομική τους ταυτότητα και να συνεργάζονται με τις αστυνομικές δυνάμεις και τη διοργανώτρια Αρχή.

Σημειώνεται ότι, για την εξυπηρέτηση θεατών που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο ή έχουν μειωμένη κινητικότητα, έχει προβλεφθεί από τη διοργανώτρια Αρχή να διατεθούν minivans που θα τους μεταφέρουν από και προς το Σταθμό του ΗΣΑΠ «Περισσός» όσο και από το πάρκινγκ του πάρκου Αποστολάκη.

Μέτρα τάξης και ασφάλειας

Με σκοπό την ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων (safety & security) η Ελληνική Αστυνομία έχει καταρτίσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει αυξημένα αστυνομικά μέτρα με αυστηρούς προελέγχους και ελέγχους τόσο στα παραπάνω σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, όσο και κατά τη διαδρομή προς το γήπεδο, όπου επίσης θα εφαρμοστούν ειδικά μέτρα με δημιουργία περιμέτρου ασφαλείας και λειτουργία δύο check points για την είσοδο σε αυτό.

Κατά τους προελέγχους ασφαλείας, θα διενεργούνται σωματικές έρευνες και σε περίπτωση εντοπισμού απαγορευμένων αντικειμένων ή ουσιών (π.χ. ναρκωτικά, αιχμηρά αντικείμενα, εύφλεκτα αντικείμενα, λέιζερ, πανό με υβριστικό περιεχόμενο, ρόπαλα, κοντάρια, αλκοολούχα ποτά) και γενικά αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες ή κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα, τα άτομα θα απομακρύνονται από τον χώρο και θα προσάγονται στην αρμόδια υπηρεσία για τα περαιτέρω.

Περαιτέρω, για τον σχεδιασμό των μέτρων λήφθηκε υπόψη η ιδιαιτερότητα της τοποθεσίας του γηπέδου (εντός αστικού ιστού) και για το λόγο αυτό με σκοπό την παροχή διευκολύνσεων στους μόνιμους κατοίκους προβλέφθηκε ο εφοδιασμός τους με διαπιστεύσεις, οι οποίες είναι αυστηρά προσωπικές.

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις - Απαγορεύσεις στάθμευσης και κυκλοφορίας

Από τη Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024, έως τις πρώτες πρωινές ώρες μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα, πέραν των εντατικών αστυνομικών ελέγχων, θα ληφθούν και μια σειρά από κυκλοφοριακές – τροχονομικές ρυθμίσεις για την ομαλή κίνηση των πολιτών αλλά και των φιλάθλων.

Ανάλογα αστυνομικά μέτρα θα εφαρμοστούν και στα σημεία του κέντρου της Αθήνας (Πλατεία Κοτζιά και Πλατεία Ζακλίν Ντε Ρομιγύ), όπου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις εν όψει του τελικού.

Περιμετρικά του γηπέδου, στα σημεία που θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις καθώς και κατά τις μετακινήσεις των φιλάθλων προς και από το γήπεδο, θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κατά περίπτωση απαγορεύσεις στάθμευσης και κυκλοφορίας, οι οποίες θα ανακοινωθούν αναλυτικά με νεότερη ενημέρωση.

Ενδεικτικά και για την αποφυγή ταλαιπωρίας καλούνται οι πολίτες να αποφύγουν την κίνηση με οχήματα στις παρακάτω οδούς:

Λεωφόρος Σπύρου Λούη – Γ. Πιτταρά (Ο.Α.Κ.Α),

Λ. Ηρακλείου, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως, Τατοΐου (Νέα Ιωνία – Ηράκλειο),

Λ. Δεκελείας, Λ. Ελ. Βενιζέλου, Εφέσσου, Πίνδου, Υψηλάντου, Φωκών, Ιωνίας, Σμύρνης, Προύσης, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Καππαδοκίας, Αττάλειας, Μυρσίνης, Κιλικίας, Αγίας Τριάδος, Επταλόφου, Δαρδανελλίων, Καλλιπόλεως, Σάββα Σαββίδη, Σάββα Σταματιάδη, Ελ Αλαμέιν, Πατριάρχου Κωνσταντίνου, Αλ. Παπαναστασίου, Κηφισού, Επικλέους, Ανθέων & Βασιλειάδη (Νέα Φιλαδέλφεια).

Ομοίως, λόγω των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και της διακοπής κυκλοφορίας σε δρόμους της περιοχής, οι φίλαθλοι προτρέπονται να αποφύγουν τη μετακίνησή τους από και προς το γήπεδο με ιδία μέσα, για την αποφυγή ταλαιπωρίας τους και σοβαρού κυκλοφοριακού προβλήματος.

Οι πολίτες παρακαλούνται να επιδείξουν κατανόηση και να συνεργάζονται με τις αστυνομικές δυνάμεις, ώστε αυτή η σημαντική για τη χώρα μας αθλητική εκδήλωση να διεξαχθεί ομαλά και με ασφάλεια.

