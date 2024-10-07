Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την ημέρα της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ με 1.200 νεκρούς και πάνω από 240 ομήρους που άλλαξε τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Η Γερμανία σήμερα βράζει, όπως για παράδειγμα το Βερολίνο.Δεκάδες διαδηλώσεις αναμένονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις ενώ στην πρωτεύουσα πάνω από 2.000 αστυνομικοί είναι σε επιφυλακή μέχρι αργά το βράδυ. Από τη μια πλευρά, μεγάλη πορεία υπέρ της ειρήνης στο κέντρο του Βερολίνου με σύνθημα «Το 'ποτέ ξανά' είναι τώρα. Ειρήνη στη Μέση Ανατολή».



Από την άλλη πλευρά, διαδηλώσεις υπέρ του Ισραήλ, όπως αυτή στην Πύλη του Βρανδεμβούργου όπου τα ξημερώματα, στις 5:29 π.μ. ώρα Γερμανίας, διαβάστηκαν όλα τα ονόματα των θυμάτων και των ομήρων της Χαμάς. Και βέβαια πολυάριθμες φιλοπαλαιστινιακές πορείες αναμένονται μέχρι αργά το απόγευμα στη γερμανική πρωτεύουσα, κυρίως στις περιοχές Νοϊκέλν και Κρόιτσμπεργκ που έχουν ταυτιστεί εδώ κι ένα χρόνο με το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα αλλά και με βίαια επεισόδια. Εκεί η αστυνομία έχει κυρίως στραμμένο το βλέμμα της.



Την ίδια ώρα, τελετές μνήμης για τα θύματα της 7ης Οκτωβρίου βρίσκονται σε εξέλιξη καθόλη τη διάρκεια της ημέρας σε συναγωγές του Βερολίνου και όλης της χώρας, σε εβραϊκά κέντρα και μνημεία. Ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ θα δώσει το παρών σε θεία λειτουργία με εκπροσώπους όλων των θρησκειών στον ιστορική Gedächniskirche του Βερολίνου και στην κεντρική εκδήλωση των εβραϊκών κοινοτήτων της Γερμανίας στη Fasanenstraße της πρωτεύουσας, παρουσία του δημάρχου Βερολίνου Κάι Βέγκνερ, του πρέσβη του Ισραήλ Ρον Πρόζορ και του Προέδρου του Κεντρικού Εβραϊκού Συμβουλίου Γερμανίας Γιόζεφ Σούστερ.



Από την πλευρά του ο καγκελάριος Όλαφ Σολτςμεταβαίνει στο Αμβούργο για την τελετή μνήμης στη Συναγωγή Hohe Weide το βράδυ της Δευτέρας. Την ίδια ώρα τόσο στο Βερολίνο όσο και στο Αμβούργο, όπως και σε άλλες γερμανικές πόλεις, θα είναι σε εξέλιξη μαζικές φιλοπαλαιστινιακές πορείες.

Η 7η Οκτωβρίου «σημείο καμπής»

«Πριν από έναν χρόνο, τρομοκράτες της Χαμάς δολοφόνησαν πάνω από 1.000 Ισραηλινούς και απήγαγαν εκατοντάδες πολίτες. Ταυτόχρονα προκάλεσαν καταστροφή στον παλαιστινιακό λαό. Τόσα δεινά, τόσοι θάνατοι. Κατά συνέπεια συνεχίζουμε με επιμονή να ζητούμε κατάπαυση του πυρός» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς σε μήνυμά του για την μαύρη επέτειο, τονίζοντας ότι η γερμανική κυβέρνηση καταδικάζει και θα συνεχίσει να καταδικάζει απερίφραστα τον αντισημιτισμό. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του υπογραμμίζει ότι δεν είναι δυνατόν πολίτες εβραϊκής πίστης «να ζουν με φόβο και τρόμο στη Γερμανία, να φοβούνται να βγουν από το σπίτι φορώντας εβραϊκό κιπάή φοιτητές να φοβούνται να πουν ότι είναι Εβραίοι στο πανεπιστήμιο. Δεν θα ανεχτούμε ποτέ τον αντισημιτισμό και το τυφλό μίσος κατά του Ισραήλ».



«Σημείο καμπής» για το Ισραήλ και για τη Μέση Ανατολή αποκαλεί την 7η Οκτωβρίου η Γερμανίδα υπ. Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκκαι απευθύνει νέα έκκληση για την απελευθέρωση των ομήρων μέσω Χ. Στη σημερινή κυβερνητική ενημέρωση, οι εκπρόσωποι της καγκελαρίας και του υπ. Εξωτερικών επανέλαβαν την έκκληση της Γερμανίας για άμεση αποκλιμάκωση στην περιοχή.



Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς αναφέρει μέσω Χ: «Έναν χρόνο μετά τις τρομακτικές επιθέσεις της Χαμάς, παραμένουμε σταθερά στο πλευρό του Ισραήλ. Ο τρόμος της Χαμάς και της Χεζμπολάχ δεν πρέπει να καθορίζει πια τη ζωή των ανθρώπων στο Ισραήλ. Στεφτόμαστε τους ομήρους που βρίσκονται στα χέρια τρομοκρατών. Η επέτειος από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου είναι μια δύσκολη μέρα, όχι μόνο για το Ισραήλ».

Αύξηση αντισημιτικών εγκλημάτων στην Γερμανία

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπ. Εσωτερικών στο κυβερνητικό μπρίφινγκ, η απειλή βίας και επιθέσεων με αντισημιτικό υπόβαθρο στη Γερμανία παραμένει υψηλός. Γίνεται μάλιστα λόγος για πάνω από 8.000 εγκληματικές ενέργειες διαφορετικής βαρύτητας, όμως όλες με αντισημιτικό υπόβαθρο στη Γερμανία τον τελευταίο χρόνο, μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023.



Ο επιτετραμμένος της γερμανικής κυβέρνησης για θέματα αντισημιτισμού Φέλιξ Κλάιν μιλώντας στην εφημερίδα Rheinische Post με αφορμή την 7η Οκτωβρίου συσχετίζει την αύξηση των αντισημιτικών επιθέσεων στη Γερμανία με την αυξανόμενη ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση, κάνοντας λόγο για έναν δημόσιο λόγο στη χώρα που έχει γίνει πια πιο ακραίος και πιο σκληρός.



Όπως επισημαίνει ο Τζο Τσιάλο, γερουσιαστής σε θέματα Πολιτισμού στην τοπική κυβέρνηση του Βερολίνου, ενδιαφέρον έχει επίσης ότι από την 7η Οκτωβρίου και μετά, πέραν των επιθέσεων με καθαρά αντισημιτικό και ισλαμιστικό υπόβαθρο, θύματα επιθέσεων πέφτουν ολοένα συχνότερα και άλλες κοινωνικές ή πολιτικές ομάδες που δεν σχετίζονται με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, από αριστερές ομάδες μέχρι άτομα της queer κοινότητας.

