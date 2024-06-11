Μία ηλικιωμένη στην Πάτρα κατάφερε να παγιδεύσει έναν επίδοξο απατεώνα που προσπάθησε να την εξαπατήσει μέσω τηλεφώνου και να της αποσπάσει 175.000 ευρώ. Η γυναίκα κανόνισε ραντεβού μαζί του και στη συνέχεια τον παρέδωσε στην αστυνομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και απάτη.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, άγνωστοι δράστες ένας άνδρας και μία γυναίκα επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη

Προσποιούμενοι το γιατρό και την κόρη της, με το πρόσχημα ότι έχει εμπλακεί η τελευταία σε τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό, ο άγνωστος δράστης απαίτησε 175.000 ευρώ, προκειμένου να σωθεί η ζωή της κόρης της.

Η ηλικιωμένη δεν πείστηκε από τα λεγόμενα των απατεώνων και επικοινώνησε άμεσα με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, οι οποίοι πήγαν στο σπίτι της και συνέλαβαν επ αυτοφώρω τον κατηγορούμενο τη στιγμή, που είχε παραλάβει μια σακούλα από την παθούσα.

Σε σωματικό έλεγχο που ενήργησαν οι αστυνομικοί στον συλληφθέντα βρήκαν και κατάσχεσαν το χρηματικό ποσό των 130 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και τέσσερα εισιτήρια υπεραστικού λεωφορείου.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος με άγνωστους συνεργούς του από τον Μάιο του 2024, συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση με δομημένη και διαρκή δράση, με σκοπό την εξαπάτηση ηλικιωμένων και την αποκόμιση μεγάλων χρηματικών ποσών.

Ως προς τη μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένους, προσποιούμενοι κυρίως τους ιατρούς και με το πρόσχημα ότι τους έχουν πέσει θύματα τροχαίου ατυχήματος, με άμεσο κίνδυνο ζωής, απαιτούσαν χρήματα, προκειμένου να παρασχεθεί στα συγγενικά τους πρόσωπα η κατάλληλη ιατρική βοήθεια.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να διακριβωθεί τυχόν εμπλοκή του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

