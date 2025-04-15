Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Μ. Τρίτη

Μεγάλη Τρίτη σήμερα και η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Λεωνίδη Ιερομάρτυρος και του Άγιου Κρήσκη του Μάρτυρα.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Λεωνίδας, Λεωνίδης, Λεώ, Λεωνιδία, Κρήσκης *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:49 - Δύση ήλιου: 20:01 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 12 λεπτά

Σελήνη 16.9 ημερών

Πηγή: skai.gr

