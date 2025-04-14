Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε σε σπίτι στα Χανιά.

Στο σημείο άμεσα βρέθηκαν τέσσερα οχήματα από την Π.Υ Χανίων, ένα από το Καστέλι και ένα από τις Βρύσες, ενώ έφτασε και όχημα της Π.Υ από το Ρέθυμνο. Συνολικά οι υπάλληλοι που επιχείρησαν ξεπέρασαν τους 15. Τα μέλη της οικογένειας που ζουν στο σπίτι, φέρεται να βρίσκονταν μέσα σε αυτό, ωστόσο κατάφεραν να βγουν εγκαίρως.

Οι καταστροφές που έχει υποστεί το σπίτι είναι σοβαρές.

