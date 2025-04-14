Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Μ. Δευτέρα

Σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αριστάρχου Αποστόλου, της Αγίας Θωμαΐδος μάρτυρος, ενώ γιορτάζει και ο Όσιος Σάββας ο Νέος ο εν Καλύμνω.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Αρίσταρχος

Θωμαΐς, Θωμαΐδα, Θωμαή

Σάββας, Σάβας, Σαββούλης, Σαββούλα, Σαβούλα, Σαβούλη *

Πάγκαλος

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:50 - Δύση ήλιου: 20:00 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 9 λεπτά

Σελήνη 16 ημερών



