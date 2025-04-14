Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Μ. Δευτέρα

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:50 και δύση ήλιου στις 20:00 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 9 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αριστάρχου Αποστόλου, της Αγίας Θωμαΐδος μάρτυρος, ενώ γιορτάζει και ο Όσιος Σάββας ο Νέος ο εν Καλύμνω.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Αρίσταρχος
  • Θωμαΐς, Θωμαΐδα, Θωμαή
  • Σάββας, Σάβας, Σαββούλης, Σαββούλα, Σαβούλα, Σαβούλη *
  • Πάγκαλος

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:50 - Δύση ήλιου: 20:00 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 9 λεπτά

Σελήνη 16 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή Γιορτή σήμερα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark