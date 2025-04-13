«H απώλεια του Αλέξη Πολίτη στερεί την ελληνική φιλολογία από έναν σπουδαίο δάσκαλο», αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, αναφέροντας παράλληλα ότι επρόκειτο για έναν «βαθύ γνώστη της προφορικής και γραπτής παράδοσής μας, έναν διανοητή, που μετέτρεψε το έντονο ενδιαφέρον του για τη λαογραφία, τη λογοτεχνία, την ιστορία των γεγονότων και την ιστορία των νοοτροπιών σε πλούσιο έργο γεμάτο χυμούς».

Καταλήγοντας στο μήνυμά του ο κ. Τασούλας σημειώνει: «Πνευματικά γενναιόδωρος και ερευνητικά πολυσχιδής, με καινοτόμο σκέψη και ευθύβολο λόγο, αφήνει βαθύ αποτύπωμα στα ελληνικά γράμματα. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τους φίλους του και τους πολλούς, πιστούς και ευγνώμονες, μαθητές του».

