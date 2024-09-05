Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά 

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου

Του Προφήτου Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή είναι σήμερα, Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο. Σήμερα, γιορτάζουν οι: Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:58 - Δύση ήλιου: 19:48 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 50 λεπτά

Σελήνη 2.1 ημερών

