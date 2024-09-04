Επίθεση με τρικάκια, στα οποία αναγραφόταν η φράση «Κάτω γτο υπουργείο Ιδιωτικής Υγείας», πραγματοποίησε ομάδα του Ρουβίκωνα, στην Ελληνική Αγωγή του Άδωνι Γεωργιάδη.

Τη στιγμή της επίθεσης βρισκόταν σε εξέλιξη η παρουσίαση του νέου προγράμματος της Ελληνικής Αγωγής.

«Και ενώ κάνουμε την επίσημη παρουσίαση του φετινού Προγράμματος της @EllinikiAgogi με την @ManolidouE και ενώ ο κόσμος έχει ήδη γεμίσει ασφυκτικά τις αίθουσες και τους διαδρόμους της Σχολής μας, μας επιτέθηκε ο Ρουβίκωνας… με τα γνωστά χαρτάκια… μα δεν ντρέπονται σε έναν εκπαιδευτικό χώρο! Δεν τους φοβόμαστε!», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Πηγή: skai.gr

