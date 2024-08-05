Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Αυγούστου

Σήμερα, Δευτέρα 5 Αυγούστου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, είναι της Αγίας Νόννας, μητρός Γρηγορίου Θεολόγου.

Εξόχου αρετής, αγάπης και ευσέβειας, ήταν η μητέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου, ενός από τους Τρεις Ιεράρχες. Η μνήμη της εορτάζεται στις 5 Αυγούστου.

Η Νόννα με επιμονή και υπομονή κατόρθωσε να μεταστρέψει στην Ορθοδοξία τον αιρετικό σύζυγό της Γρηγόριο, ο οποίος στη συνέχεια έγινε επίσκοπος Ναζιανζού. Ο Γρηγόριος ανήκε αρχικά στην αίρεση των Υψισταρίων, η οποία δεχόταν τον Ύψιστο μονοπρόσωπο και δεν πίστευε στην Τριαδικότητά του.

Το ζευγάρι απέκτησε τρία παιδιά, που και τα τρία αγίασαν: τον Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό ή Θεολόγο (25 Ιανουαρίου), τον Καισάριο (9 Μαρτίου) και τη Γοργονία (23 Φεβρουαρίου). Η Αγία Νόννα πέθανε πλήρης ημερών το 374, λίγο μετά τον σύζυγό της.

Σήμερα γιορτάζουν οι Νόννα, Νόνα

Πηγή: skai.gr

