Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Αυγούστου

Σήμερα, Δευτέρα 5 Αυγούστου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, είναι της Αγίας Νόννας, μητρός Γρηγορίου Θεολόγου.
Εξόχου αρετής, αγάπης και ευσέβειας, ήταν η μητέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου, ενός από τους Τρεις Ιεράρχες. Η μνήμη της εορτάζεται στις 5 Αυγούστου.
Η Νόννα με επιμονή και υπομονή κατόρθωσε να μεταστρέψει στην Ορθοδοξία τον αιρετικό σύζυγό της Γρηγόριο, ο οποίος στη συνέχεια έγινε επίσκοπος Ναζιανζού. Ο Γρηγόριος ανήκε αρχικά στην αίρεση των Υψισταρίων, η οποία δεχόταν τον Ύψιστο μονοπρόσωπο και δεν πίστευε στην Τριαδικότητά του.
Το ζευγάρι απέκτησε τρία παιδιά, που και τα τρία αγίασαν: τον Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό ή Θεολόγο (25 Ιανουαρίου), τον Καισάριο (9 Μαρτίου) και τη Γοργονία (23 Φεβρουαρίου). Η Αγία Νόννα πέθανε πλήρης ημερών το 374, λίγο μετά τον σύζυγό της.
Σήμερα γιορτάζουν οι Νόννα, Νόνα
