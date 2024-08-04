Η έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και ειδικά σε Αττικοβοιωτία και Εύβοια είναι η κύρια αιτία πολλών από των πυρκαγιών που ξέσπασαν σήμερα όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο "X" ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας ενώ τονίζει ότι «σε δύσκολες, δύσβατες δασικές περιοχές πυροσβέστες, πιλότοι και δυνάμεις πολιτικής προστασίας έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν μεγάλο αγώνα με όλες τους τις δυνάμεις».
Συγκεκριμένα ο κ. Κικίλιας υπογραμμίζει:
Σήμερα ξέσπασαν πάνω από 60 πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 45 μετά το μεσημέρι. Κύρια αιτία η έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και ειδικά σε Αττικοβοιωτία και Εύβοια. Σε δύσκολες, δύσβατες δασικές περιοχές με μεγάλο κίνδυνο εξάπλωσης, πυροσβέστες, πιλότοι και δυνάμεις πολιτικής προστασίας έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν μεγάλο αγώνα με όλες τους τις δυνάμεις ».
