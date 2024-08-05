Σοβαρό τροχαίο στη Σαρωνίδα

Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμούς σημειώθηκε αργά τη νύχτα επί της λεωφ. Αθηνών – Σουνίου στη Σαρωνίδα
Στο τροχαίο εμπλέκονται 3 οχήματα.
Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και ένας άνδρας ελαφρύτερα.
Για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής
Επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Πηγή: skai.gr
- Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Αλιβέρι, Δομοκό, Ναύπλιο, Τανάγρα και Νέα Σάντα Ροδόπης
- Κικίλιας: Η έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και ειδικά σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια η κύρια αιτία πολλών πυρκαγιών (Χάρτης)
- Πυροσβεστική: 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο - Πού είναι τα ενεργά μέτωπα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.