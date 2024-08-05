Σοβαρό τροχαίο στη Σαρωνίδα

Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμούς σημειώθηκε αργά τη νύχτα επί της λεωφ. Αθηνών – Σουνίου στη Σαρωνίδα



Στο τροχαίο εμπλέκονται 3 οχήματα.



Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και ένας άνδρας ελαφρύτερα.



Για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής

Επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

