Επίθεση από 15 άτομα δέχτηκαν δύο 16χρονοι στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, τους δύο ανήλικους προσέγγισαν αρχικά δύο άγνωστοι, οι οποίοι τους απείλησαν και τους εξύβρισαν.

Στη συνέχεια οι δύο ανήλικοι κατευθύνθηκαν προς την πλατεία Γεωργίου, όπου οι δράστες μαζί με άλλα 13 άτομα περίπου τους επιτέθηκαν απρόκλητα, με γροθιές και μπουνιές, ενώ τους τραυμάτισαν στο πρόσωπο με κλειδιά!

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια Πατρών, από τους γονείς των δύο 16χρονων, ενώ παραγγέλθηκε και ιατροδικαστική εξέταση για τους παθόντες.

Η Ασφάλεια αναζητά τους δράστες της επίθεσης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.